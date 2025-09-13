"Есть два сценария": эксперт объяснил, почему поляки раньше не сбивали российские беспилотники

Российские беспилотники, которые уже неоднократно нарушали воздушное пространство Польши, военные ранее не сбивали по двум причинам. Во-первых – из-за политических предохранителей, во-вторых – из-за нехватки технических возможностей.

В свою очередь, Силы обороны Украины имеют значительно больше опыта в этом вопросе, но и у них есть недостатки. Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

Позиция Польши по поводу сбивания российских дронов

Во время последней массированной атаки России, на территорию Польши зашло 19 БПЛА из которых, только 4 сбили польские военные. Для уничтожения целей они использовали ракеты, которые стоят несколько миллионов долларов.

"Есть два больших магистральных сценария, почему поляки раньше не сбивали российские беспилотники и почему сейчас сбили только четыре. Первое – есть политические предохранители как внутри Польши, так и за ее пределами, в Брюсселе, штаб-квартире НАТО, в Вашингтоне. "Не провоцируйте, нам не нужна Третья мировая война, не сбивайте, зачем оно нам нужно". Второе объяснение – техническое, потому что в Польше банально нет технических возможностей заранее увидеть беспилотники, если они летят очень низко", – сказал эксперт.

Он пояснил, что украинцы знают, как низко летят российские дроны – буквально над домами, над деревьями. К тому же они очень медленные и сделаны из какого-то подручного материала.

"Есть ли возможность у поляков быстро их запеленговать? Мне кажется, у них с этим есть проблемы. Наши военные над этими проблемами уже три года бьются, и то у нас есть пробелы", – отметил Ступак.

Он считает, что полякам стоит перенимать опыт у украинцев, чтобы в дальнейшем избежать разрушений и жертв.

Напомним, в ночь на 10 сентября часть дронов РФ во время массированной атаки на Украину зашла на территорию Польши. В Варшаве, Люблине и Жешуве закрывали аэропорты, по целям работала авиация Польши и партнеров. В результате, над Польшей было сбито четыре дрона, а всего в небо страны вторглось 19 БПЛА.

Обломки БПЛА повредили жилой дом и машину в городе Вырыки-Воля Володавского уезда Люблинского воеводства. Вторжение беспилотников Варшава признала актом агрессии, что представляет реальную угрозу безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вторжение российских дронов в Польшу напоминает начало захвата украинского Крыма. Тогда агрессор проверял, какой будет реакция Запада, но это и не единственная цель, подчеркнул украинский лидер.

