Индия хочет первой в мире вооружить армию реактивными 155-мм снарядами, но ее могут опередить: что известно

В Индии сообщили об активной фазе испытаний нового 155-мм снаряда с прямоточным воздушно-реактивным двигателем, который может быть быстро взят на вооружение. В случае успеха индийская армия претендует на статус первой в мире, которая развернет такие боеприпасы, однако это не единственная страна, которая внедряет подобные проекты.

Как рассказывает издание The Week, боеприпас находится на активном этапе испытаний. В то же время в Нью-Дели заявляют о возможности его быстрого развертывания в войсках.

Однако, Индия не единственная внедряет такой проект. Известно, что Великобритания реализует собственный проект реактивных 155-мм снарядов TRBM 155HG SCEPTRE длиной 1,5 метра. Компания Tiberius Aerospace уже получила контракт от Министерства обороны Великобритании на их разработку и тестирование. Кроме того, не исключается возможность поставки этих боеприпасов Украине.

Параллельно на завершающей стадии находится американо-норвежский проект Ramjet 155 от Boeing и Nammo. Этот снаряд, по известным характеристикам, способен поражать цели на дальности до 150 км в зависимости от длины ствола и может применяться из артиллерийских систем соответствующего калибра. Аналогичные снаряды разрабатывает и готовится оперативно внедрять и Турция.

Ранее OBOZ.UA сообщал, в Украине начали разработку универсального ракетного комплекса по принципу HIMARS. Новую систему планируют создать как многофункциональную платформу, способную применять различные типы средств поражения в зависимости от боевой задачи.

Кроме того, Россия может работать над новым типом противоспутникового оружия, способного массово поражать орбитальную группировку Starlink, используемую Украиной для военной и гражданской связи. Об этом свидетельствуют данные разведок двух стран НАТО, с которыми ознакомилось агентство Associated Press. По оценкам аналитиков, потенциальное применение такой системы несет угрозу масштабного хаоса в космосе.

