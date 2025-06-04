Если Запад потерпит поражение в Украине, то уже никогда не сможет восстановить мировой порядок, – Шакалиене

Дальнейшее предоставление военной помощи Украине и ее усиление имеет важное значение не только для Киева, но и для самих западных стран. Если они потерпят неудачу в вопросе поддержки Украины, то разрушится мировой порядок и Запад никогда уже не сможет его восстановить.

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Об этом заявила министр обороны Литвы Довиле Шакалиене перед встречей Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе 4 июня. Она также призвала страны НАТО увеличить свои расходы на оборону.

Руководительница оборонного ведомства Литвы подчеркнула, что продолжение и усиление военной помощи для Украины имеет "чрезвычайно важное значение". По ее словам, если западные страны потерпят поражение в Украине, то скоординированные действия России и Китая приведут к такому уровню хаоса и противостояния во всем мире, что Запад "никогда не сможет восстановить мировой порядок".

Шакалиене также предостерегла страны НАТО, что Россия, скорее всего, будет пытаться в течение нескольких следующих лет испытать Альянс на прочность.

Она отметила, что Литва сейчас выделяет на оборону 4% ВВП, а за следующие пять лет Вильнюс планирует увеличить эти расходы до 5,5%.

По ее убеждению, европейские страны НАТО также не должны медлить с увеличением своих расходов на оборону.

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