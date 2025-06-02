Страны Бухарестской девятки и Северной Европы продолжат поддержку Украины: совместное заявление

Страны Бухарестской девятки и Северной Европы подтвердили, что и в дальнейшем будут поддерживать Украину в войне с Россией. Они отметили, что важно увеличить расходы на оборону, теснее сотрудничать с другими странами и помочь Украине быстрее стать членом НАТО.

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Об этом говорится на официальном сайте Президента Литовской Республики Гитанаса Науседа, где обнародовано совместное заявление глав государств и правительств Бухарестской девятки – Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии, а также северных стран – Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции. В заявлении подчеркивается, что Россия остается основной угрозой евроатлантической безопасности, а война в Украине продолжает вызывать многочисленные человеческие страдания и нарушения международных норм.

"Мы продолжим нашу политическую, военную, экономическую и гуманитарную поддержку, чтобы поставить Украину в самую сильную позицию для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира, основанного на принципах Устава ООН и международного права. Мы подтверждаем нашу поддержку усилий США в этом отношении. Мы высоко благодарим Украину за ее решимость участвовать в мирном процессе. Пока Россия не проявляла настоящего интереса к миру", – говорится в заявлении.

Лидеры отметили, что НАТО должно усилить готовность к коллективной обороне в соответствии со статьей 5 Вашингтонского договора. В подготовке к предстоящему саммиту в Гааге предусмотрено принятие решений по увеличению расходов на оборону и развитию оборонного промышленного потенциала.

"Мы твердо стоим на решении и обязательствах Альянса относительно необратимого пути Украины к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО. Украина имеет право выбирать собственные механизмы безопасности и решать свое будущее, без внешнего вмешательства", – отмечалось в сообщении.

В частности, речь идет о повышении оборонных бюджетов до 5% ВВП, усиление присутствия войск США на восточном фланге НАТО, а также расширение и модернизацию военной инфраструктуры.

Отдельно подчеркнута важность политической, военной, экономической и гуманитарной поддержки Украины. Страны-заявители подтвердили готовность помогать Украине в достижении стабильного и справедливого мира, основанного на принципах международного права.

Отмечено, что безопасность Украины является неотъемлемой частью евроатлантической безопасности, а членство Украины в НАТО – неизменным приоритетом.

Кроме того, в заявлении осуждаются дестабилизирующие действия России, включая гибридные угрозы, кибератаки и дезинформацию, а также поддержка агрессии со стороны Беларуси, КНДР, Ирана и Китая. Союзники подтвердили намерения усиливать санкционное давление и добиваться международной ответственности России за войну в Украине.

"Беларусь продолжает способствовать войне, предоставляя России свою территорию и инфраструктуру. Корейская Народно-Демократическая Республика и Иран подпитывают ее, предоставляя прямую военную поддержку, тогда как КНР продолжает быть ключевым партнером России", – отмечается в заявлении.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 2 июня, прибыл в Вильнюс (Литва) для участия в Саммите стран Бухарестской девятки и Нордических стран. Во время мероприятия он также провел двусторонние встречи с лидерами других государств. В своем выступлении, которое транслировалось на YouTube-канале Офиса президента, Зеленский подчеркнул, что Россия должна почувствовать реальную цену своих потерь – только это заставит ее обратиться к дипломатии.

До этого, Германия также подтвердила, что продолжит помогать Украине, но больше не разглашает деталей относительно конкретных пакетов вооружений, как это было раньше. Однако за кулисами в новом федеральном правительстве активно прорабатывают варианты поддержки украинской оборонной промышленности, в частности в сфере производства дальнобойного оружия.

Ранее, и президент США Дональд Трамп заявил, что он рассмотрит вариант с наращиванием поставок оружия Украине. Однако пока политик верит в мирное урегулирование конфликта. Американский лидер заявил, что война в Украине – это не его война, а он "просто пытается помочь". В то же время он подчеркнул, что США не отступают от российско-украинских переговоров.

Кроме этого, Германия, Великобритания, Франция и Соединенные Штаты Америки сняли ограничения дальности действия оружия для Украины. Канцлер ФРГ сказал, что больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, поставляемого Украине, со стороны западных союзников.

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