'Если не будет прогресса': пресс-секретарь Госдепа уточнила свое заявление о 'выходе' США из мирных переговоров

Пресс-секретарь Государственного департамента США Темми Брюс уточнила свое заявление о том, что Вашингтон выходит из мирного процесса по завершению войны в Украине. Она подчеркнула, что сейчас ситуация не дошла до того, чтобы США решили отказаться от роли посредника.

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Но это может случиться, если прогресса в переговорах не последует. Впрочем, окончательное решение будет принимать президент Америки Дональд Трамп, сказала Брюс в эфире Fox News в пятницу, 2 мая.

Также она прокомментировала ситуацию на своей странице в социальной сети Х, подчеркнув, что из ее слов в сети создали много фейковых новостей.

"Вот правда: как сказал госсекретарь Марк Рубио, если не будет прогресса в переговорах между Россией и Украиной в направлении конкретного решения, Соединенные Штаты сделают шаг назад как посредник. Если и когда это произойдет, то это будет решение президента. Мы подталкиваем обе стороны к достижению реального прогресса", – написала представительница ведомства.

В эфире телеканала Брюс отметила, что в настоящее время позиция Вашингтона остается неизменной.

"Однако если не будет прогресса, это изменится. И это изменение будет касаться наших действий как посредника. Однако мы еще не находимся в такой точке, решение по этому поводу будут принимать президент и госсекретарь", – сообщила она.

При этом, по ее словам, гипотетический отказ США от посредничества не означает, что Вашингтон не хочет мира или вообще отказывается помогать в урегулировании.

Напомним, что в преддверии Брюс заявила, что Штаты не собираются быть "вечным" посредником между Украиной и Россией в урегулировании войны. По ее словам, сейчас пришло время, когда Киев и Москва должны представить собственные мирные предложения.

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий сообщил, что получил разъяснение от Госдепа по поводу намерений Вашингтона отказаться от роли посредника в мирных переговорах. По его словам, это не новая позиция, а лишь повторение того, что ранее уже озвучивал государственный секретарь США Марко Рубио.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Рубио заявил, что Европа должна приложить большие усилия для установления в Украине устойчивого мира. В частности, привлечь реальные ресурсы и свободу.

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