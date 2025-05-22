Еще одна страна готова принять мирные переговоры по Украине: Ермак рассказал подробности

Швейцария подтвердила готовность стать площадкой для мирных переговоров по Украине. Украина же продолжает работу над формированием международной коалиции для достижения мира на условиях, основанных на международном праве и уважении к суверенитету.

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Такое заявление сделал глава Офиса президента Андрей Ермак. Об этом он сообщил после разговора с советником по вопросам национальной безопасности Швейцарии Габриэлем Люхингером.

Ермак отметил, что переговоры стали продолжением договоренностей, достигнутых во время встречи президентов Украины и Швейцарии. В центре внимания – будущий диалог о справедливом и устойчивом мире, а также формат возможной встречи по урегулированию войны.

"В продолжение встречи и договоренностей президентов Украины и Швейцарии провел разговор с советником по вопросам национальной безопасности Швейцарии Габриэлем Люхингером. Рассказал о встрече в Стамбуле, переговорах о завершении войны. Обсуждали также будущее диалога о справедливом мире", – говорится в сообщении.

По словам Ермака, Швейцария подтвердила готовность принять такие переговоры.

"Швейцария подтвердила свою готовность также принять будущие встречи по мирному урегулированию. Работаем дальше", – отметил глава ОПУ.

Напомним, Папа Римский Лев XIV, вероятно, предложил провести переговоры о завершении войны между страной-агрессором РФ и Украиной в Ватикане. Однако ни он сам, ни чиновники Святого Престола публично все еще не говорили об этом. Этот факт делает перспективы проведения мирных переговоров в Ватикане неопределенными.

Как сообщал OBOZ.UA, встреча президента Украины Владимира Зеленского с Папой Римским Львом XIV в Ватикане в день интронизации стала исключением из правил. Ранее не было принято, чтобы понтифик в этот день принимал иностранных лидеров. Однако наш президент с первой леди были удостоены такой чести.

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