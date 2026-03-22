Орбан оскандалился новым заявлением: сравнил Украину и Брюссель с коммунистами

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в разгар предвыборной кампании сделал резонансное заявление, сравнив современные политические споры с Украиной и Евросоюзом со свержением коммунистического режима.

Ведь Будапешт якобы вынужден "защищать свободу" от внутреннего давления. Об этом Орбан сообщил в своей заметке в соцсети Х.

Орбан заявил, что венгры уже доказали способность "свергнуть коммунизм" и "отправить советские войска", поэтому не уступят перед давлением со стороны Владимир Зеленский, Брюсселя или "их агентов". Современные политические конфликты он рассматривает как продолжение исторической борьбы за национальный суверенитет.

Такие заявления стали частью предвыборной риторики Орбана накануне парламентских выборов 12 апреля, где его партия Фидес сталкивается с серьезной конкуренцией со стороны оппозиции. В частности, политическая сила Тиса во главе с Петером Мадьяр опережает "Фидес" в соцопросах примерно на 14%.

На этом фоне вопрос "давления Украины" и "диктата Брюсселя" стали ключевыми в кампании Орбана. Из-за позиции Будапешта ряд важных для Украины решений в рамках ЕС остается заблокированным.

В то же время в европейских медиа появлялась информация о возможном вмешательстве России во внутриполитические процессы Венгрии, в частности через поддержку действующей власти.

Параллельно Дональд Трамп публично выразил поддержку Орбану, пожелав ему победы на выборах, а в ближайшее время в Будапешт ожидается визит вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство Венгрии пытается опровергнуть ранее обнародованную информацию о подготовке российскими спецслужбами инсценированного покушения на пророссийского премьера страны Виктора Орбана. У главы венгерского правительства ссылаются на якобы "пропаганду" из Украины.

