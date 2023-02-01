Президент Австрии прибыл с визитом в Украину: запланированы переговоры с Зеленским. Фото

В Украину 1 февраля прибыл федеральный президент Республики Австрия Александер ван дер Беллен. Для 79-летнего политика это первая поездка в нашу страну после начала Россией полномасштабной войны, хотя визит в Киев уже совершал канцлер Австрии Карл Нехаммер.

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Александер ван дер Беллен планирует провести ряд встреч, в том числе переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. О своем приезде политик сообщил в Twitter, обнародовав фото, сделанные на железнодорожном вокзале.

"Прибыл в Киев. После почти года войны Украина не забыта. Вместе с президентом Зеленским и смелыми людьми Украины мы – за европейские ценности", – написал лидер Австрии. Свою поездку он назвал жестом мира и солидарности с украинцами.

Добавим, что о визите в Киев объявила также вице-президент немецкого Бундестага Катрин Геринг-Экардт. Она прибыла на поезде ночью 1 февраля.

"Украинцы защищают свою страну и нашу общую свободу. Я восхищаюсь их мужеством. В ближайшие несколько дней я хотела бы получить представление о реконструкции, гуманитарной ситуации и тяжелых буднях на месте", – рассказала она.

Отметим, что политика ван дер Беллена касательно России и кремлевского диктатора Владимира Путина претерпела изменения уже после 24 февраля 2022 года. До этого он был не против подискутировать о российских интересах, говорил о "хорошей базе диалога" с президентом РФ, продвигал развитие двустороннего сотрудничества и даже неоднозначно высказывался об оккупированном Крыме.

Когда Путин развязал полномасштабную войну, в первый же день ван дер Беллен выразил России решительный протест, осудив "военное нападение, нарушающее международное право, суверенитет и территориальную целостность Украины".

Неделей позже австрийские президент и канцлер записали видеообращение, чтобы поддержать украинцев и заверить: Австрия – на стороне Украины. "Мы вместе с вами!" – сказал тогда на украинском языке ван дер Беллен.

В июне 2022 года президент Австрии публично раскритиковал Москву за то, что она "хочет восстановить царскую империю". Политик признался, что раньше не думал, что "такая агрессивная война возможна". В том же месяце он заявлял о том, что Киев воюет "не только за свою, но и за нашу свободу".

В конце июля ван дер Беллен назвал Путина диктатором, а также признал, что в Европе проспали тот факт, что Россия сделала ее зависимой от своего газа. Признание о том, что он "заблуждался относительно Путина", ван дер Беллен сделает еще не раз.

Как писал OBOZREVATEL:

– 31 января министр обороны Австрии Клаудия Таннер и министр обороны Венгрии Кристоф Салай-Бобровницки в встретились в Будапеште.

– На этой встрече они договорились, что не будут предоставлять Украине оружие для борьбы с российской агрессией. Страны боятся, что война может распространиться дальше по Европе.

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