ЕС решил пока не назначать переговорщика с Путиным: в чем причина

Европейский Союз пока решил не назначать своего представителя для переговоров об окончании войны в Украине. На сегодняшний день ЕС пока не понимает, о чем конкретно говорить с Москвой.

Поэтом, прежде чем назначать своего представителя на переговорах Европа хочет "продумать стратегию". Об этом сообщает DW.

Европа не знает о чем говорить с РФ

Высокопоставленные чиновники рассказали, что Европейский Союз решил пока не назначать своего представителя для возможных переговоров об окончании войны в Украине. По их словам, назначение конкретного переговорщика в настоящее время считают нецелесообразным как верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, так и ведущие страны Евросоюза, включая Германию.

"Нам необходимо для начала договориться, о чем именно мы хотим говорить с Россией", – пояснила агентству одна из чиновниц ЕС.

Санкции вместо дипломатии

Вместо переговоров Европе готовит новый, уже 21 по счету пакет санкций против России. На пятый год полномасштабной войны в Брюсселе убеждены, что санкционное давление поможет усадить диктатора РФ Владимира Путина за стол переговоров.

Еврокомиссия и Европейская служба внешних связей представят проект 21 пакета санкций против России на закрытых консультациях 28 мая. Новые ограничения, как ожидается, затронут финансовый сектор и поставщиков российской оборонной промышленности.

Что предшествовало

Российский диктатор Путин ранее заявил, что в качестве переговорщика от ЕС предпочел бы видеть экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера. Однако как нынешнее правительство Германии, так и представители ЕС исключили 82-летнего политика, считающегося близким к Путину, из числа возможных кандидатов.

В Евросоюзе и в европейских государствах в последнее время активно обсуждалось, стоит ли ЕС вообще назначать спецпредставителя для возможных переговоров с Россией. Среди кандидатов на эту роль называли бывшего председателя Европейского центробанка Марио Драги, экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель, а также президента Финляндии Александра Стубба.

Напомним, в Германии заявили, что Европа должна быть полноценным участником мирных переговоров по войне в Украине. В Берлине отмечают, что вопрос урегулирования конфликта напрямую касается безопасности всего европейского континента.

Как сообщал OBOZ.UA, глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Россия пока не демонстрирует реального желания вести переговоры. Она призвала страны ЕС изменить подход и не просить Москву о диалоге, а заставить сесть за стол переговоров. По ее словам, нынешняя стратегия должна быть более жесткой и более прагматичной.

Также Каллас говорила, что Россия пытается втянуть Европу в "ловушку" вокруг переговоров по войне в Украине. Вместо обсуждения ключевых решений, Москва стремится перевести внимание на вопрос, кто именно должен вести диалог.

