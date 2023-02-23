ЕС поможет Украине победить и обеспечит наказание для России – заявление Евросовета к годовщине вторжения РФ

В Европейском Союзе пообещали продолжать оказывать Украине военную, экономическую и политическую помощь вплоть по победы нашего государства над российскими оккупантами. Там отметили, что всех военных преступников из России, причастных к зверствам в украинских городах, ждет наказание.

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Об этом говорится в заявлении к годовщине полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину. Его опубликовали на сайте Европейского совета в четверг, 23 февраля.

В нем члены ЕС подчеркнули, что украинский народ показал невероятную силу и смелость в защите своей Родины. Украинцы доказали, что только они имеют право выбирать будущего своего государства.

Агрессию России против Украины в ЕС назвали преступлением против мира. Там напомнили, что армия РФ наносила удары по мирным жителям и разрушала украинские города.

"Мы полны решимости добиться того, чтобы все, кто несет ответственность за военные преступления и другие тягчайшие преступления, совершенные в связи с агрессивной войной России против Украины, были привлечены к ответственности", – сказано в заявлении.

Представитель ЕС добавили, что Украина уже является частью европейской семьи.

"Мы признали это, предоставив Украине статус страны-кандидата. Выбор народа Украины – это выбор мира, демократии, верховенства права, уважения основных прав и процветания", – сказано в письме.

В ЕС добавили, что продолжат поддерживать Киев в военной, гуманитарной, политической и экономической сферах. Кроме того, в блоке пообещали поддержать восстановление нашей страны, используя замороженные российские активы, и ввести против РФ новые санкции.

"Мы и дальше будем усиливать коллективное давление на Россию, чтобы она прекратила агрессивную войну. С этой целью мы примем десятый пакет санкций и предпримем шаги против тех, кто пытается обойти меры ЕС", – отметили в заявлении.

Также там напомнили, что поддерживают "формулу мира", представленную украинским президент Владимиром Зеленским.

"Вместе с нашими партнерами мы обеспечим торжество Украины, уважение международного права, восстановление мира и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, восстановление Украины и восстановление справедливости", – добавили в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидеры государств "Бухарестской девятки" накануне годовщины полномасштабного вторжения России в Украину заявили, что Москва разрушила мир и безопасность в Европе. Давление на страну-агрессор, которая является самой серьезной и прямой угрозой для безопасности мира, нужно продолжать.

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