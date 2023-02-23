Лидеры государств "Бухарестской девятки" накануне годовщины полномасштабного вторжения России в Украину заявили, что Москва разрушила мир и безопасность в Европе. Давление на страну-агрессор, которая является самой серьезной и прямой угрозой безопасности для мира, нужно продолжать.

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При этом будущее украинского государства – в Европейском союзе и НАТО. Об этом говорится в совместном заявлении глав Польши, Чехии, Болгарии, Венгрии, Эстонии, Латвии, Литвы, Румынии и Словакии. Оно опубликовано на сайте польского президента в среду, 22 января.

В нем говорится, что неспровоцированное нападение РФ привело к ухудшению обстановки в евроатлантическом регионе. Политики подчеркнули, что военные преступники обязательно будут наказаны, а санкционное давление на Москву и Минск – продолжится.

"Виновные в зверствах и военных преступлениях будут привлечены к ответственности. Мы полны решимости продолжать международное давление на Россию. Мы также осуждаем всех, включая Беларусь, которые активно содействуют агрессивной войне России против Украины", – сказано в письме.

Лидеры "Бухарестской девятки" напомнили, что, согласно Уставу ООН и международному праву, украинское государство исполняет право на защиту, чтобы восстановить свою территориальную целостность.

"С этой целью мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы чтим героизм украинского народа и отвагу его армии. Мы отдаем дань уважения украинским солдатам и женщинам-солдатам, которые защищают свою свободу и наши общие ценности", – отмечено в заявлении.

Политики также отметили, что в будущем Украина должна стать частью Европейского союза.

"Мы решительно поддерживаем евроатлантические устремления Украины", – добавили они.

Как сообщал OBOZREVATEL, страны "Большой семерки" намерены создать новый инструмент для координации применения существующих санкций в отношении России. Это позволит контролировать соблюдение и вводить новые санкции для государства-агрессора.

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