ЕС официально начал процесс скрининга украинского законодательства, – Зеленский

В Брюсселе официально начался процесс скрининга законодательства Украины. Именно он закладывает основу для переговоров по вступлению нашей страны в Евросоюз.

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Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский в соцсети Х (Twitter). Также он добавил, что впереди кропотливая работа.

"Впереди кропотливая работа по оценке соответствия украинского законодательства нормам ЕС, формированию украинской делегации и нашей переговорной позиции", – написал Владимир Зеленский.

Президент также добавил, что рассчитывает на максимальную мобилизацию правительственной команды и проведение первой межправительственной конференции уже весной этого года.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Зеленский на полях Форума в Давосе встретился с президентом ЕК фон дер Ляен. Темой для обсуждения стали ключевые приоритеты повестки дня отношений между Украиной и ЕС на ближайшую перспективу.

18 января Европейская комиссия определила четыре ключевых законопроекта, которые Верховная Рада должна принять до марта для вступления страны в ЕС. Однако еще до открытия переговоров украинский парламент принял три из них. А на последнем заседании был принят четвертый.