Зеленский в Давосе обсудил с фон дер Ляйен ключевые приоритеты отношений между Украиной и ЕС. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе встретился с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Главной темой для обсуждения стали ключевые приоритеты повестки дня отношений между Украиной и ЕС на ближайшую перспективу.

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В частности, Зеленский и фон дер Ляйен договорились о начале проверки украинского законодательства на соответствие актуальному праву Европейского Союза. Подробности сообщил сам Зеленский.

"Встретился с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Обсудили ключевые приоритеты отношений между Украиной и ЕС на ближайшую перспективу", – отметил глава государства.

В первую очередь Зеленский и фон дер Ляйен обсудили вопросы, связанные с приближением Украины к фактическому началу переговоров по вступлению нашего государства в ЕС.

"Договорились о начале скрининга украинского законодательства. Это очередной шаг на пути к открытию переговоров о членстве Украины в Евросоюзе", – отметил Зеленский.

Проверка национального законодательства на соответствие актуальному праву ЕС необходима для выявления и устранения несоответствий и пробелов.

Кроме того, политики обсудили разблокирование решения о предоставлении Украине 50 млрд евро помощи ЕС на внеочередном заседании Европейского совета, которое состоится 1 февраля 2024 года. Зеленский выразил надежду, что консенсус в этом вопросе будет достигнут.

Напомним, 16 января Зеленский прибыл с визитом в Швейцарию для участия в форуме в Давосе. Он встретился с президентом Швейцарии и обсудил с генсеком НАТО ход боев в Украине и усиление ПВО.

Глава государства также выступил перед участниками форума. В своем выступлении он призвал остановить Путина и рассказал о преступлениях России.