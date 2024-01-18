Верховная Рада приняла все евроинтеграционные законопроекты, – Стефанчук

Европейская комиссия определила четыре ключевых законопроекта, которые Верховная Рада должна принять до марта для вступления страны в ЕС. Однако еще до открытия переговоров украинский парламент принял три из них. А на последнем заседании был принят четвертый.

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Об этом рассказал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук. Речь идет о проекте закона о лоббизме. Он был принят в первом чтении.

Однако, это еще не все. По словам Стефанчука, начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз требует выполнения еще ряда поручений. В частности, это вопрос скрининга законодательства. "Мы уже провели свой скрининг и передали его на изучение партнерам", – рассказал спикер и добавил, что партнеры должны провести его по 35 тематическим разделам.

Также идет работа над переговорной рамкой с целью определения задач, которые еще предстоит выполнить Украине. "Эта рамка станет дорожной картой для власти и общественности Украины. Ее выполнение будет финишной прямой на пути евроинтеграции государства", – отметил Стефанчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, Президент Зеленский на полях Форума в Давосе встретился с президентом ЕК фон дер Ляен. Темой для обсуждения стали ключевые приоритеты повестки дня отношений между Украиной и ЕС на ближайшую перспективу.

В свою очередь , Франция заявила, что готова оказать экспертную помощь, чтобы ускорить достижение Украиной критериев вступления в ЕС.