ЕС должен изменить систему вступления с учетом потребностей Украины, – еврокомиссар по расширению

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос призвала страны ЕС быстрее согласовать новый подход к принятию государств в блок с учетом ситуации вокруг Украины. Она заявила, что действующая система вступления устарела и не соответствует нынешним геополитическим вызовам на фоне войны РФ против Украины.

Об этом Марта Кос сказала в интервью Financial Times. Еврокомиссар отметила, что не хочет "управлять статус-кво" и поддерживает дискуссию о новых форматах интеграции Украины в ЕС.

"Если есть правильное время для ускорения расширения, то это время – сейчас", – сказала Кос. Она также добавила, что лидеры Евросоюза должны найти "что-то другое, чем то, что используется сегодня".

Заявления прозвучали накануне встречи министров иностранных дел ЕС на Кипре, где среди главных тем должны быть Украина, Россия и дальнейшая политика Евросоюза. Кос подчеркнула, что сейчас настал момент для ускорения расширения. По ее словам, Европа должна перейти "от слов к действиям".

Дискуссия в ЕС

Марта Кос прокомментировала и идею канцлера Германии Фридриха Мерца о создании для Украины статуса "ассоциированного членства". Такой вариант предусматривает частичную интеграцию и участие в работе ЕС еще до полноправного вступления.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее назвал это предложение "несправедливым", поскольку оно не дает права голоса в структурах ЕС. Но в Брюсселе, похоже, не отвергают идею полностью. Кос сказала, что такая дискуссия "является хорошим стартом".

"Это помогает, потому что нам нужна серьезная дискуссия. Я поддерживаю именно дискуссию", – заявила еврокомиссар.

Она также использовала немецкое слово chefsache, говоря о расширении ЕС. Этим термином обозначают вопросы, которые должны решаться непосредственно на уровне лидеров государств.

Украинский фактор

По словам Марты Кос, Украина является "слишком большой, чтобы потерпеть неудачу", а потому требует особого подхода. Она признала, что желание Киева вступить в ЕС уже в следующем году нереалистично, однако это создало ощущение срочности среди европейских столиц.

Кос подчеркнула, что Брюссель не планирует отказываться от базовых требований ЕС относительно верховенства права, независимости судов и борьбы с коррупцией. Но в то же время Евросоюз должен быть "инновационным" в самом процессе переговоров.

"Если мы все сделаем правильно, то сможем построить сильный континент, способный противостоять противникам, которые хотят видеть наш провал", – сказала она.

Еврокомиссар также предположила, что уже этим летом Украина и Молдова могут отдельно продвигаться в переговорах по вступлению. Она назвала нынешнюю привязку двух процессов "искусственной".

Напомним, ранее канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине статус "ассоциированного члена" Европейского Союза как промежуточный этап перед полноценным вступлением. Инициатива также предусматривает постепенное включение Украины в бюджет ЕС и предоставление дополнительных гарантий безопасности через механизмы Евросоюза.

В ответ президент Владимир Зеленский заявил, что наша страна заслуживает статуса полноправного члена ЕС, поскольку украинские войска защищают весь блок от России.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Европейского парламента Роберта Мецола заявила, что альтернативные модели интеграции в Евросоюз не должны откладывать полноправное членство Украины. ЕС должен отвечать на темп украинских реформ такой же скоростью.

