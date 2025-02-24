Эрдоган провел часовую встречу с Лавровым: говорили о завершении войны в Украине – СМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 24 февраля, встретился с министром иностранных дел страны-агрессора России Сергеем Лавровым. Политики якобы обсудили перспективы завершения российского полномасштабного вторжения в Украину.

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Встреча состоялась в Анкаре, визит Лаврова совпал с третьей годовщиной начала войны РФ против Украины. Об этом сообщили в администрации президента Турции в соцсети Х.

"Реджеп Тайип Эрдоган принял в президентском комплексе министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова", – сообщили в администрации, добавив фото политиков.

При этом деталей их переговоров там не озвучили. Турецкое издание Haber пишет, что встреча длилась час. Эрдоган и Лавров обсуждали, в частности, возможности завершения войны, а перед этим состоялся разговор глав МИД Турции и РФ.

На итоговой пресс-конференции министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сказал о том, что российско-украинскую войну можно разрешить путем переговоров.

Журналисты отмечают, что Лавров заявил, что "невозможно закончить войну, не устранив причины ее возникновения". Он также утверждал, что Москва будет продолжать переговоры с представителями Вашингтона, несмотря на то, что "на переговорах с США в Эр-Рияде появились разные точки зрения".

Напомним, что Эрдоган 24 февраля опубликовал видеообращение по случаю третьей годовщины полномасштабного вторжения России в Украину. Президент Турции заявил, что его страна решительно поддерживает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины и полна решимости приложить все усилия, чтобы прекратить войну путем переговоров.

Он выразил надежду, что в 2025 году в Украине будет установлен мир.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 февраля в Анкаре состоялась встреча Эрдогана с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудили вопросы стратегического партнерства и пути усиления сотрудничества между Украиной и Турцией, а также оценили шаги для реализации новых совместных проектов и поддержки старых.

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