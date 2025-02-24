'Надеюсь, 2025 год станет годом, когда будет построен мир': Эрдоган рассказал о переговорах с Зеленским и заверил в поддержке Киева

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что в 2025 году в Украине будет установлен мир. Он заявил, что Турция с 2014 года твердо стоит на стороне украинцев и призвал обеспечить мощную поддержку территориальной целостности, независимости и суверенитета украинского государства.

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С таким заявлением Эрдоган выступил на саммите Support Ukraine, который проходит 24 февраля в Киеве. Его выступление на встрече транслировали по видеосвязи.

Начиная речь, президент Турции выразил твердую поддержку со стороны Турции и ее народа.

"В этот печальный день, когда мы отмечаем третью годовщину войны, я хочу от имени моей страны и от имени моего народа подтвердить нашу непоколебимую поддержку нашего друга – украинского народа. За последние три года бесчисленное количество украинцев погибло, защищая свою Родину. С момента аннексии Крыма в 2014 году Турция твердо стоит на стороне справедливого дела Украины", – сказал он.

Эрдоган добавил: три года назад его страна "четко дала понять, что против этой войны". Он также пообещал Украине поддержку в ходе дипломатического процесса и призвал к мощной поддержке ее территориальной целостности.

"Сегодня мы будем продолжать оказывать помощь в виде дипломатии и переговоров. И мы должны обеспечить мощную поддержку территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины", – сказал он.

По словам Эрдогана, на четвертый год этой войны "мы прекрасно понимаем, что увеличивается стремление к дипломатии, диалогу и переговорному процессу".

Лидер Турции также выразил надежду, что этот процесс будет первым шагом к завершению войны, а также напомнил о разговоре с президентом Украины, во время которого выразил готовность его страны принять переговоры.

"Мы отмечали с самого начала, что будем работать ради справедливого мира. И на прошлой неделе во время моей встречи с президентом Владимиром Зеленским мы обсудили этот критический момент, в частности нашу готовность принять переговоры. Я говорю это со всей искренностью. Наша общая ответственность состоит в том, чтобы в следующем году мы отмечали годовщину мира, а не войны", – заявил Эрдоган.

Он также сказал, что Турция продолжает прилагать все усилия для установления справедливого и длительного мира в Украине.

"Я искренне надеюсь, что 2025 год станет годом, в котором будет построен мир. Лишь через несколько дней мы будем приветствовать святой месяц Рамадан. Надеюсь, что он принесет мир, спокойствие и благополучие всему человечеству", – резюмировал турецкий лидер.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 февраля, в столице проходит саммит "Поддерживай Украину". В Киев прибыли лидеры Евросоюза, стран и представители правительств государств-партнеров. Среди тем встречи – вопросы мира, гарантии безопасности для Украины и будущее коллективной безопасности.

Зеленский на саммите заявил, что Украина должна обрести мир посредством силы и единства, ведь диктатор Владимир Путин не подарит мир просто так.

По словам президента, завершение войны должно начинаться с шагов, восстанавливающих доверие к ситуации, ведь доверия к РФ нет. Сейчас таким шагом может стать освобождение тысяч пленников, которые удерживаются в России.

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