ЕНП отреагировала резолюцией на политическое преследование Юлии Тимошенко

Европейская народная партия единогласно приняла резолюцию "Европейское будущее Украины, демократическая устойчивость и политический плюрализм", которая стала реакцией на продолжение политических репрессий против лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

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Об этом говорится на сайте партии.

ЕНП является крупнейшей и наиболее влиятельной политической силой на европейском континенте. В её состав входят 82 партии и партнёра из 43 стран, председатель Европейского парламента Роберта Мецола, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, 9 глав стран-членов ЕС и 3 главы стран, не являющихся членами ЕС, 9 членов Европейской комиссии; она имеет крупнейшую фракцию в Европарламенте.

В резолюции, принятой в ходе Политической ассамблеи ЕНП в Вене (Австрия), крупнейшая политическая партия Европы — Европейская народная партия — осудила политически мотивированные преследования лидеров оппозиции и призвала украинские власти никогда не использовать уголовную юстицию в качестве инструмента политического давления на демократическую оппозицию.

В документе также подчеркивается "важность защиты многопартийной демократии и парламентского политического плюрализма как неотъемлемых элементов демократического развития Украины и европейского будущего".