На трехсторонних переговорах в Объединенных Арабских Эмиратах между РФ, США и Украиной стартовало начало работы урегулирования территориального вопроса Донецкой области. Сейчас и Москва, и Киев готовы к новому урегулированию вопроса.

Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио, чьи слова приводит агентство Reuters. По мнению политика, это "все, что осталось урегулировать".

"Это пропасть, которую мы еще не преодолели, но мы сузили все к этому единственному ключевому вопросу. Это будет сложно, и это, вероятно, будет очень тяжелая проблема", – сказал он.

Агентство отмечает, что Киев находится под растущим давлением администрации Дональда Трампа, чтобы пойти на уступки и достичь соглашения о прекращении смертоносного и разрушительного конфликта в Европе со времен Второй мировой войны, вызванного полномасштабным вторжением России в Украину. В то же время, по мнению Марко Рубио, в войне виновны Европа и Россия.

"Одна из причин войны в Украине заключается в том, что Россия считала, что ей это сойдет с рук – Европа была слишком зависима от российской энергии. Москва полагала, что европейцы не будут оказывать на нее жесткого давления из-за этой зависимости. Мы же хотим, чтобы Европа была сильной, однако она становится все более уязвимой, особенно в отношении энергетики", – сказал он и отметил, что политика ЕС ослабляет Европу в тот момент, когда она должна укреплять свою способность противостоять давлению со стороны России и Китая.

Переговоры в Абу-Даби – что известно

Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил о завершении двухдневных трехсторонних переговоров в Объединенных Арабских Эмиратах, которые проходили в новом формате после долгого перерыва. В ходе встреч обсуждались возможные параметры завершения войны, а также роль американского мониторинга и контроля для обеспечения реальной безопасности.

Переговоры проходили при участии украинской делегации: Рустема Умерова, Кирилла Буданова, Андрея Гнатова, Давида Арахамии, Сергея Кислицы и Вадима Скибицкого; американской стороны: Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера, Дэна Дрисколла, Алекса Гринкевича и Джоша Грюнбаума; а также российских представителей военной разведки и армии, которых возглавлял глава ГРУ Игорь Костюков.

Как и в предыдущий день, основная часть дискуссии прошла за закрытыми дверьми. Встреча продолжалась более трех часов. Западные журналисты уверены, что переговоры никакого прорыва не принесут.

Как сообщал OBOZ.UA, в Кремле ночью 23 января состоялась очередная встреча американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с российским диктатором Владимиром Путиным. Переговоры продолжались 3,5 часа. По словам главы МИД Украины Андрея Сибиги, в ОАЭ обсуждались два соглашения: 20-пунктный мирный план, который будет подписан между Киевом и Вашингтоном, и аналогичное соглашение с США и РФ.

