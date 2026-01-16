Энергетический 'Рамштайн': Германия выделяет €60 млн на энергетическую поддержку Украины

Германия выделяет Украине дополнительный пакет в размере 60 млн евро (более 2,5 млрд гривен) для зимней и энергетической поддержки. Эта помощь позволит обеспечить украинцев теплом благодаря усилению систем отопления и теплоснабжения.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он отметил, что особое внимание уделят прифронтовым регионам.

По словам Сибиги, о выделении дополнительных средств на помощь нашему государству объявил федеральный министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефул.

"Я высоко ценю дополнительный пакет помощи Германии для Украины на сумму €60 млн на зимний период и энергетическую поддержку, о котором сегодня объявил мой друг и коллега министр Иоганн Вадефул. Эта помощь позволит согреть и защитить наших людей, укрепив системы отопления и теплоснабжения с особым акцентом на прифронтовые регионы. Мы ценим непоколебимую солидарность Германии", – подчеркнул Сибига.

Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины

Напомним, энергосистема страны находится в сложных обстоятельствах из-за интенсивных российских обстрелов и самой тяжелой за 20 лет зимы.

В Украине не осталось ни одной электростанции, которую бы хотя бы раз не атаковала Россия. Самая сложная ситуация в Киеве, Одесской области и прифронтовых общинах.

В связи с чрезвычайной ситуацией в энергетике правительство принимает меры для преодоления ее последствий.

В правительстве призвали украинский бизнес существенно снизить энергопотребление. В частности, выключить наружную рекламу, вывески, подсветку и экраны.

Кабмин также принял необходимые изменения в постановление о комендантском часе, ослабив ограничения на время действия чрезвычайной ситуации в энергетике. Первым городом, жители которого ощутят на себе результаты работы Кабмина, станет Киев.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина из-за тяжелой ситуации после российских обстрелов критической инфраструктуры созвала союзников на "Энергетический Рамштайн". Норвегия и Италия уже выделили пакеты поддержки.

