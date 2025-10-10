'Америка готова поддержать гарантии безопасности для Украины': Зеленский обсудил со Стуббом его встречу с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом. Главы государств обсудили вопросы гарантий безопасности для Украины и ситуацию с российскими ударами по энергетической инфраструктуре.

Об этом украинский лидер проинформировал в своем Telegram-канале. По его словам, разговор с финским коллегой был хорошим. Он также поблагодарил за последовательную и решительную поддержку Украины.

"Алекс поделился деталями своей встречи с президентом Трампом. Я поздравил Финляндию с заключенным соглашением с США по совместному строительству ледоколов, которая, безусловно, добавит безопасности в Арктике", – сказал Зеленский.

Говорили о гарантиях безопасности для Украины

Лидеры обсудили гарантии безопасности для Украины, что сейчас является одним из важнейших приоритетов. Зеленский отметил, что наша страна ценит готовность США поддержать эти гарантии.

"Ценим, что Америка готова их поддержать, и сейчас очень важно ускориться с европейскими союзниками и выложить все детали на бумагу. Готовимся к активной работе в рамках коалиции желающих в октябре и ноябре", – объяснил президент и добавил, что скоординировал совместные шаги вместе со Стуббом.

Глава государства также рассказал о подготовке проекта резолюции Генассамблеи ООН, осуждающей похищение и депортацию украинских детей. Украина рассчитывает на ее поддержку со стороны партнеров.

РФ снова ударила по энергетике Украины

Кроме этого, Зеленский проинформировал Стубба о ситуации в энергетической системе.

"Россия снова нанесла подлый удар по нашей критической инфраструктуре. Понимаем все намерения россиян. Будем защищаться. Обратился к президенту с просьбой подумать над тем, как Финляндия может помочь", – подчеркнул украинский лидер.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам президента Финляндии, в рамках гарантий безопасности для Украины западные государства, которые к ним присоединятся, должны будут воевать с Россией в случае нового нападения Москвы. Без этого такие гарантии не будут достаточно сильными, а потому не смогут остановить Кремль от новой агрессии.

