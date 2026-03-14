Имеют высокую устойчивость к средствам РЭБ: Япония хочет приобрести украинские ударные дроны – медиа медиа

Япония рассматривает возможность внедрения в своих Силах самообороны ударных беспилотников украинского производства. Правительство страны изучает их характеристики и сравнивает с аналогами других государств.

Главное требование это опыт применения в реальных боевых условиях. О закупке сообщает 47News.

Сейчас японское правительство рассматривает вариант закупки украинских ударных беспилотников для укрепления оборонных возможностей страны. В Токио считают, что технологии, разработанные Украиной во время противодействия российскому вторжению, демонстрируют высокую эффективность и быстро совершенствуются благодаря реальному боевому опыту.

Одним из ключевых преимуществ украинских дронов называют их устойчивость к радиоэлектронной борьбе и значительную дальность полета. Представители оборонного ведомства Японии отмечают, что Украина активно модернизирует беспилотные системы на основе результатов их применения на фронте, что позволяет быстро повышать их эффективность.

Токио планирует сравнить украинские беспилотники с разработками других государств перед принятием окончательного решения. Среди альтернатив рассматриваются, в частности, израильские системы, однако в японском правительстве считают, что сотрудничество с Украиной может получить больше поддержки со стороны общественности.

В то же время в перспективе стороны могут обсудить заключение соглашения о передаче оборонных технологий и оборудования. Это позволило бы Японии получить опыт для развития собственного производства беспилотных систем.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина получила запросы от нескольких государств о помощи в противодействии беспилотникам. Речь идет, в частности, об использовании системы дронов-перехватчиков, которую активно применяют украинские военные.

