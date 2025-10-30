Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенным Штатам нужно периодически проводить испытания ядерного оружия, чтобы убедиться в его исправной работе. По его словам, и США, и Россия, и Китай обладают большими ядерными арсеналами, поэтому проверки их работоспособности являются частью системы национальной безопасности.

Видео дня

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Вашингтоне, комментируя слова президента Дональда Трампа о возможном возобновлении таких испытаний. Вэнс подчеркнул, что заявление Трампа "говорит само за себя".

"Я думаю, что слова президента говорят сами за себя", – сказал вице-президент Джей Ди Вэнс, отвечая на вопрос журналистов в Белом доме.

"У нас большой арсенал. Очевидно, что россияне имеют большой ядерный арсенал. Китайцы имеют большой ядерный арсенал. Иногда его нужно проверять, чтобы убедиться, что он функционирует и работает должным образом". "Чтобы было понятно, мы знаем, что он работает должным образом", – добавил он позже, "но нужно постоянно следить за этим, и президент просто хочет убедиться, что мы это делаем".

Вице-президент уточнил, что речь идет не о создании нового оружия, а о контроле уже имеющегося. По его словам, иногда необходимо проводить тестирование, чтобы убедиться, что все функционирует правильно. Администрация пока не предоставила конкретики относительно планов, но подчеркнула, что вопрос поддержания боеспособности арсенала является частью стратегической стабильности.

Что предшествовало

Президент США Дональд Трамп 30 октября во время разговора с журналистами на борту самолета Air Force One отметил, что страна должна рассмотреть возможность возобновления ядерных испытаний. По его мнению, другие государства уже проводят подобные мероприятия, и США не должны отставать.

Накануне российский диктатор Владимир Путин заявил об успешном испытании подводного аппарата "Посейдон". Кремль традиционно назвал его "неперехватываемым" и имеющим мощность выше межконтинентальной ракеты "Сармат".

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист Россия провела тренировку стратегических ядерных сил, в ходе которой осуществлены пуски межконтинентальных баллистических и крылатых ракет. В учениях приняли участие наземная, морская и авиационная составляющие так называемой ядерной триады.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!