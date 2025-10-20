'Единственное место для Путина в Европе – это Гаага': в МИД Литвы сделали резкое заявление

Литва призвала не допустить российского диктатора Владимира Путина в европейские столицы, ведь его место в Гааге перед международным трибуналом. Военные преступники не имеют никаких привилегий в Европе.

Такое заявление сделал Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге. Будрис также ответил на вопрос о возможном пролете самолета Путина через литовское воздушное пространство.

Чиновник подчеркнул, что Литва отстаивает принципы Европы и не допустит, чтобы военные преступники попадали в европейские столицы.

"Единственное место для Путина в Европе – это Гаага, перед трибуналом, а не ни в одной из наших столиц", – отметил Будрис.

Он добавил, что Литва посылает четкий сигнал: для военных преступников в Европе нет никакого маршрута или привилегии. Также Кястутис Будрис высказался о возможном пролете самолета российского диктатора через воздушное пространство Литвы.

"Я не могу представить, чтобы он (Путин – ред.) летел через наше воздушное пространство. Есть другие пути, если он хочет туда попасть, и я бы искал альтернативы", – сообщил Министр иностранных дел Литвы.

Что предшествовало

17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал международные ордера на арест президента России Владимира Путина. Кроме него, задержать и привлечь к ответственности за преступления против Украины суд разрешил российскую уполномоченную по правам ребенка Марию Львову-Белову. Их обвиняют в депортации украинских детей с оккупированных территорий в другие регионы России, что квалифицируется как военное преступление – незаконный вывоз гражданских лиц, в том числе детей.

16 октября2025 года президент США Дональд Трамп провел двухчасовой телефонный разговор с Путиным, по итогам которого заявил, что планирует встретиться с российским диктатором в Будапеште.

"Мы с Путиным встретимся в согласованном месте, Будапеште, Венгрия, чтобы увидеть, сможем ли мы положить конец этой "бесславной" войне между Россией и Украиной", – подчеркнул президент США.

Венгерская сторона заявила, что готова обеспечить руководителям США и России Дональду Трампу и Владимиру Путину "безопасные и спокойные условия" для переговоров. Очевидно, Будапешт не планирует выполнять ордер Международного уголовного суда и арестовывать кремлевского диктатора.

Как сообщал OBOZ.UA, ранееТаджикистан не выполнил свои международные обязательства по аресту президента России Владимира Путина, против которого выдан ордер Международного уголовного суда (МУС). Визит российского лидера в Душанбе, несмотря на ордер на арест, ЕС расценил как нарушение принципов международного права.

