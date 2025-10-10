Таджикистан не выполнил своих обязательств по ордеру МУС на арест Путина: в ЕС отреагировали

Европейский Союз выразил обеспокоенность тем, что Таджикистан не выполнил свои международные обязательства по аресту президента России Владимира Путина, против которого выдан ордер Международного уголовного суда (МУС). Визит российского лидера в Душанбе, несмотря на ордер на арест, ЕС расценил как нарушение принципов международного права.

Видео дня

Об этом заявила официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Анитта Хиппер. По ее словам, Таджикистан, как государство-участник Римского статута имела юридическое обязательство выполнить решение Международного уголовного суда и арестовать Владимира Путина во время его пребывания на территории страны.

Представительница подчеркнула, что невыполнение этого решения противоречит международным обязательствам Душанбе и подрывает авторитет системы международного правосудия.

В Брюсселе подчеркнули, что ЕС поддерживает все усилия, направленные на привлечение к ответственности лиц, виновных в военных преступлениях, нарушениях прав человека и других преступлениях, совершенных во время российского нападения на Украину. Кроме того, ЕС призвал все государства мира к полному сотрудничеству с МУС.

Напомним, 8 октября президент России Владимир Путин впервые с 2022 года прибыл в столицу Таджикистана Душанбе. 9 и 10 октября в городе прошли два саммита – заседания руководителей Содружества Независимых Государств (СНГ) и встреча в формате "Центральная Азия – Россия".

Что предшествовало

17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал международные ордера на арест президента России Владимира Путина. Кроме него, задержать и привлечь к ответственности за преступления против Украины суд разрешил российскую уполномоченную по правам ребенка Марию Львову-Белову. Их обвиняют в депортации украинских детей с оккупированных территорий в другие регионы России, что квалифицируется как военное преступление – незаконный вывоз гражданских лиц, в том числе детей

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 20 августа, Соединенные Штаты Америки ввели санкции против четырех человек, которые сейчас работают в Международном уголовном суде (МУС). Цель таких действий – обеспечить ощутимые и существенные последствия для тех, кто непосредственно причастен к нарушениям МУС против США и Израиля.

