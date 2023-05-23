Джонсон перекривлял Макрона перед республиканцами в Техасе и призвал поставить на Украину

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перекривлял президента Франции Эммануэля Макрона на республиканском мероприятии в Техасе, США. Он призвал американских консерваторов продолжать поддерживать Украину.

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Об этом сообщает The Independent. Джонсон использовал французский акцент, чтобы мягко высмеять взгляды Макрона касательно войны в Украине.

"Я просто призываю вас всех придерживаться этого – в долгосрочной перспективе это окупится. Вы ставите на правильную "лошадку". Украина собирается победить. Они собираются победить Путина", – сказал Джонсон.

Затем он процитировал Макрона о Путине с французским акцентом.

"Я думаю, что сейчас бы мой французский друг и коллега Эммануэль Макрон сказал: "Путина нельзя унижать", – выдал Джонсон.

А от себя добавил: "Честно говоря, я думаю, что для того, чтобы унизить Владимира Путина, нужно очень много. Я не думаю, что наша работа – беспокоиться об эго Владимира Путина, его политических перспективах или развитии его карьеры".

Также Джонсон назвал Макрона "путинским подхалимом".

Кроме того, экс-премьер Британии заявил, что этим летом украинцы смогут нанести очень существенный ответный удар, поэтому, по его словам, есть перспектива полного военного коллапса страны-агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Джонсон раскритиковал утверждение российской пропаганды о том, что вступление Украины в НАТО может стать провокацией для России, и называл это "глупостью". Он призвал правительство Украины начать необходимую подготовку к вступлению в Альянс как можно скорее.