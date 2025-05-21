Двухпартийная группа сенаторов США представила резолюцию с условиями мирного соглашения для России: что она определяет

Двухпартийная группа сенаторов США представила резолюцию, которая выдвигает России важное условие. Согласно документу, ни одно мирное соглашение с РФ не может быть заключено без возвращения всех похищенных из Украины детей.

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Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале. Он назвал резолюцию важным сигналом.

По его словам, резолюцию инициировали республиканец Чак Грассли и демократ Эми Клобучар. Ее поддержали представители обеих партий: республиканцы Роджер Уикер, Джонни Эрнст, Рик Скотт и демократы Дик Дурбин и Джон Феттерман.

В документе отмечается, что Сенат поддерживает мирное и справедливое завершение войны в Украине, вместе с тем призывает Кремль до заключения любого мирного соглашения вернуть всех украинских детей, похищенных Россией.

"Похищение детей – это не просто военное преступление. Это попытка стереть нашу идентичность, сломать будущее нации. Мы этого не позволим", – подчеркнул Ермак.

Он поблагодарил сенаторов за поддержку и подчеркнул, что возвращение каждого ребенка –это общая обязанность Украины и союзников, а также это условие завершения войны.

Напомним, страна-террорист Россия за время полномасштабной войны похитила 19 546 украинских детей. И это только задокументированные случаи. На сегодня еще 17 тысяч несовершеннолетних граждан Украины считаются пропавшими без вести из-за российской агрессии.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 мая Европейский парламент принял резолюцию о возвращении украинских детей, которых Россия незаконно депортировала или принудительно переместила. В документе отмечается, что без возвращения похищенных детей не будет настоящего мирного соглашения.

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