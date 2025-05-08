Европарламент принял резолюцию о возвращении похищенных Россией украинских детей: что она предусматривает

Европейский парламент в четверг, 8 мая, принял резолюцию о возвращении украинских детей, которых Россия депортировала или принудительно переместила. В документе отмечается, что без возвращения похищенных детей не будет настоящего мирного соглашения.

Видео дня

Как рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак, резолюцию Европарламента поддержали пять ведущих политических групп. Документ, в частности, осуждает насильственные действия РФ и соучастие Беларуси в преступлениях против украинских детей: убийства, принудительные перемещения и депортации.

Также речь идет о незаконных усыновлениях, сексуальном насилии, принудительной русификации и милитаризации.

В то же время резолюция призывает Евросоюз привлечь виновных к ответственности и ввести санкции против лиц и учреждений, причастных к таким преступлениям.

Евродепутаты также требуют немедленного прекращения преступлений, раскрытия информации обо всех депортированных детях и обеспечения их безопасного и безусловного возвращения.

Кроме того, в резолюции содержится призыв предоставить международным организациям доступ ко всем детям, вывезенным в Россию, и осуждение насильственного навязывания гражданства РФ и государственных программ усыновления как инструментов принудительной ассимиляции.

Документ среди прочего требует усиления сотрудничества Европейского Союза с Украиной и международными организациями для документирования всех пропавших и депортированных детей.

Также резолюция Европарламента призывает мир усилить координацию, в частности через Специальный трибунал за преступление агрессии против Украины.

"Европарламент четко заявляет: без возвращения похищенных детей – никакого настоящего мирного соглашения. Спасибо Европейскому парламенту за четкую позицию, солидарность и поддержку инициативы президента Украины Bring Kids Back UA", – прокомментировал Ермак в официальном Telegram-канале.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 апреля директор инициативы Bring Kids Back UA Дарья Заривная рассказала, что Украина задокументировала 19 546 случаев незаконного вывоза детей в Россию, но реальная цифра может быть значительно больше. В Москве ранее заявляли, что вывезли не менее 744 тыс. украинских детей, "преимущественно с родителями".

В конце апреля стало известно о возвращении еще 12 детей, которых оккупанты незаконно удерживали на временно захваченных территориях. Среди них – дети, которых россияне ставили на учет призывников и разлучали с семьями.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!