'Две страны не могут держать весь ЕС в заложниках': Сибига призвал Венгрию и Словакию отказаться от ультиматумов

Венгрия и Словакия применяют тактику давления и ультимативных требований, угрожая сорвать принятие 20-го пакета санкций ЕС, блокировать европейское финансирование и даже прекратить поставки энергоносителей в Украину. Подобная позиция вредит единству Евросоюза и только играет на руку России.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время онлайн-участия в заседании Совета Европейского Союза по иностранным делам. Он призвал Венгрию и Словакию отказаться от ультиматумов.

Глава МИД напомнил, что правительства обоих государств не осудили российский удар 27 января по нефтяной инфраструктуре.

"Вместо этого эти страны прибегают к шантажу и ультиматумам, угрожают заблокировать двадцатый пакет санкций и европейский кредит, а также прекратить поставки электроэнергии, газа и топлива в Украину", – сказал Сибига.

Он подчеркнул, что две страны не могут держать весь ЕС в заложниках, а требования Будапешта и Братиславы должны быть направлены исключительно к Кремлю.

Министр напомнил, что перебои с транзитом нефти по трубопроводу "Дружба" возникли именно из-за удара России по Украине 27 января, который повлек серьезные последствия не только для транзита энергоносителей, но и для всего региона.

"Действия Будапешта и Братиславы пока только играют на руку российскому агрессору", – подчеркнул министр.

Он призвал правительства обеих стран к ответственному и конструктивному сотрудничеству, ведь продолжение и усиление давления на Москву остается критически важным.

Отдельно Сибига поблагодарил европейских партнеров за поддержку энергетического сектора во время сложной зимы. По его словам, Россия пыталась сломать Украину через атаки на инфраструктуру, однако этого не произошло – значительной степени благодаря международной помощи, в частности 145 млн евро гуманитарной поддержки и передачи почти тысячи генераторов различных типов.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что с понедельника страна прекращает экстренные поставки электроэнергии в Украину. Он поручил оператору словацкой энергосети остановить помощь, если транзит нефти через трубопровод "Дружба" не будет восстановлен.

Венгрия также заявила о намерении заблокировать принятие нового пакета санкций Европейского Союза против России. Будапешт связал свою позицию с вопросом транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Однако впоследствии Будапешт отказался от идеи шантажировать Украину отключением электроэнергии.

