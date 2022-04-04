МИД Польши о преступлениях оккупантов в Буче: сравнимы с самыми темными временами сталинского и нацистского тоталитаризма

Преступления российских оккупантов в Буче под Киевом сопоставимы со страшнейшими злодеяниями сталинского и нацистского режимов. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Польши.

Соответствующее заявление было опубликовано на странице дипломатического ведомства в Twitter вечером в воскресенье 3 апреля. "Новости из города Буча, освобожденного украинскими войсками, наполнили нас ужасом, гневом и стремлением к справедливости", – сообщили в МИД Польши.

Польские дипломаты заверили, что "сделают все, чтобы виновные в этих гнусных деяниях предстали перед судом".

"Образы мирных жителей, простреленных в затылок со связанными руками, вызывают в памяти сравнения с самыми мрачными временами сталинского и нацистского тоталитаризма", – говорится в заявлении.

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В польском МИД также напомнили, что преступления против гражданского населения во время вооруженных конфликтов запрещены международным правом, а также Гаагской и Женевской конвенциями, участницей которых является Россия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее газета Financial Times написала о том, что после резни в Буче Европейский Союз обсудит новые санкции против РФ, в том числе эмбарго на нефть и газ. Президент Евросовета Шарль Мишель "шокирован" кадрами зверств российскиян в освобожденном городе.

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