Безопасность, евроинтеграция и события на фронте: Зеленский провел переговоры с Дудой и Науседой. Фото и видео

Президент Литвы Гитанас Науседа и президент Польши Анджей Дуда 28 июня прибыли с официальным визитом в Киев. Лидеры европейских стран провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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После завершения переговоров Зеленский, Дуда и Науседа провели совместную пресс-конференцию. Высокие гости также приняли участие в мероприятиях по случаю 27-летия принятия Конституции Украины.

По итогам переговоров с президентами Литвы и Польши Зеленский сообщил, что вместе с партнерами они обсудили весь комплекс актуальных вопросов безопасности, подготовку к Вильнюсскому саммиту НАТО, европейскую интеграцию нашего государства, Формулу мира и подготовку к Глобальному саммиту мира.

"Спасибо близким, постоянным, очень мощным нашим партнерам – Литве, Польше, их народам", – подчеркнул глава государства.

Зеленский также отметил, что победа Украины в войне обеспечит Европе и, прежде всего, тем государствам, которые имеют соседом Российскую Федерацию, мир и реальную длительную безопасность.

"Россия проигрывает эту войну – никто в Европе в этом не сомневается. А мы обретем мир и реальную длительную безопасность для наших народов. Все вместе, в единстве, усиливая друг друга, усиливая наши Альянсы и, в частности, НАТО, укрепляя Европейский Союз и наш общий европейский образ жизни", – отметил президент Украины.

Зеленский также подчеркнул, что визит президентов Польши и Литвы именно в День Конституции Украины является "очевидным сигналом поддержки и нашей свободы, и нашей Европы – нашего стремления жить свободно и по закону".

Украинские партнеры также отметили, что и дальше будут оказывать нашему государству военную, техническую, оборонную и гуманитарную поддержку. Президент Литвы Гитанас Науседа и президент Польши Анджей Дуда в очередной раз продемонстрировали свою солидарность с украинским народом, который мужественно борется с оккупантами.

Как сообщалось ранее, президент Науседа прибыл в Киев из Гааги, где сегодня на встрече глав семи государств обсудил дальнейшую поддержку Украины. Из Киева президент Литвы планирует отправиться в Брюссель, где в четверг начинается заседание Совета европейских лидеров.

Также сообщалось, что Литва покупает для Украины две системы противовоздушной обороны NASAMS. Как отметил Науседа, 27 июня было подписано соглашение между Литвой и норвежской компанией Kongsberg, которая в ближайшее время должна доставить две системы запуска NASAMS в Украину.

Напомним, что во Львове Зеленский, Дуда и Науседа обсудили поставки Leopard для Украины и подписали декларацию Люблинского треугольника.