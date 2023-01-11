Зеленский, Дуда и Науседа во Львове обсудили снабжение Leopard для Украины и подписали декларацию Люблинского треугольника. Видео

11 января во Львове состоялся официальный визит президентов Польши Анджея Дуды и Литвы Гитанаса Науседы, где они встретились со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. В рамках Люблинского треугольника были подняты вопросы ситуации на фронте с Россией, дальнейшее снабжение военной помощью от западных партнеров и перспективы вступления Украины в НАТО и ЕС.

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В частности, Украина заручилась поддержкой Польши по поставкам танков Leopard и ЗРК Stinger. Трансляцию совместного брифинга ведет OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Также была подписана Совместная декларация президентов Люблинского треугольника. Она подтверждает неотъемлемое право Украины на защиту суверенитета и территориальной целостности.

"Реальными делами доказываем важность сотрудничества между нашими странами не только для восточного фланга Европы, но и для всей нашей евроатлантической коалиции государств", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, что во Львове Зеленский также провел координационное совещание. Участники обсудили состояние охраны государственной границы, оперативную обстановку на границе с Республикой Беларусь и контрдиверсионные мероприятия на этих территориях.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский и президент Европейского совета Мишель провели телефонные переговоры. Темами беседы стали ситуация на передовой, потребности украинской армии в вооружении и саммит Украина – ЕС.

Также накануне наш гарант обсудил с премьер-министром Северной МакедонииДимитаром Ковачевским. Стороны обсудили риски эскалации на фронте, дальнейшее сотрудничество и углубление двусторонних отношений между странами.