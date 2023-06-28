Президент Литвы Науседа прибыл с визитом в Киев: запланирована встреча с Зеленским

Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл 28 июня с официальным визитом в Киев. У него запланированы переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Лидеры двух государств обсудят повестку саммита НАТО, который состоится в Вильнюсе в июле, а также вопросы переговоров Украины о членстве в Европейском Союзе, помощь Литвы и Европейского Союза Украине. Об этом сообщает Delfi.

Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл в среду с необъявленным визитом в Киев. Он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и примет участие в мероприятиях по случаю 27-летия принятия Конституции Украины.

В ходе переговоров, по данным администрации президента Литвы, Науседа и Зеленский обсудят повестку саммита НАТО, который состоится в Вильнюсе в июле, а также переговоры Украины о членстве в Европейском Союзе, помощь Литвы и Европейского Союза Украине.

Литовское издание напоминает, что перед тем, как стало известно о прибытии Науседы в Киев, он объявил, что Литва приобретет для Украины две системы ПВО NASAMS.

"Президент Украины неоднократно поднимал вопрос о возможной передаче Украине систем NASAMS, и сегодня было подписано соглашение между Литвой и Норвегией и компанией Kongsberg о том, что мы купим и передадим Украине две обновленные системы запуска NASAMS", – заявил вечером 27 июня президент Литвы.

В Украину Науседа приехал из Гааги, где принимал участие во встрече глав государств-партнеров Украины, которые обсуждали дальнейшую поддержку нашего государства.

Из Киева президент Литвы отправится в Брюссель, где в четверг начинается заседание саммита европейских лидеров.

Напомним, ранее Науседа отмечал, что задачей Литвы является изоляция Беларуси и жесткие международные санкции. Он обратил внимание на ухудшающуюся ситуацию в Беларуси, которая становится все более зависимой от России – поэтому эта соседняя с Литвой страна требует особого внимания, когда речь идет о безопасности.