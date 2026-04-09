'Доверяют Путину': Зеленский объяснил, почему США проигнорировали помощь Ирану от России

США не реагировали на убедительные доказательства того, что Россия помогает Ирану наводить удары по американским базам на Ближнем Востоке. Президент Украины Владимир Зеленский связывает это с тем, что американская администрация "доверяет" российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом Зеленский рассказал в интервью для подкаста The Rest is Politics. Его слова цитирует The Guardian.

По словам Зеленского, российские военные спутники фиксировали объекты критической инфраструктуры в странах Персидского залива и Израиле. Кремль передавал эти данные иранскому режиму.

Президент добавил, что предупреждал об этом публично, но Белый дом не реагировал. Он отметил, что проблема в чрезмерном доверии США к Путину.

"Я говорил об этом публично. Услышали ли мы реакцию США в отношении России с требованием это прекратить? Проблема в том, что они доверяют Путину. И это обидно", – отметил глава государства.

Зеленский также подчеркнул, что команда Дональда Трампа не смогла "по-настоящему понять" намерения России. По его словам, переговорщики Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели слишком много времени с Путиным и его высокопоставленными чиновниками, пять раз посетив Москву и не побывав в Киеве. Он отметил, что американцы недооценивают риски, считая, что могут доверять российскому диктатору.

"Они не хотят признавать, что Путин им будет врать и что оккупация может продолжиться даже после таких шагов. Американцы уверены, что могут доверять Путину", – объяснил Зеленский.

Напоминаем, от западных чиновников поступают тревожные сигналы о возможности агрессии со стороны России. Нападение Москвы на страны Балтии выглядит самым реалистичным потенциальным сценарием согласно развединформации стран-союзниц Киева.

Также OBOZ.UA сообщал, в Евросоюзе заявили, что готовы защищаться, используя 5 статью НАТО. Если Россияатакует любую страну-участницу, это будет восприниматься как нападение на весь ЕС.

