'Достижение мира и углубление сотрудничества': Зеленский встретился с президентом Молдовы. Видео

В албанском Тиране президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Молдовы Майей Санду. Стороны прежде всего координировали шаги для достижения устойчивого мира и обсуждали усиление двустороннего сотрудничества.

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Об этом рассказал глава украинского государства. Владимир Зеленский отметил, что приоритетом Украины является полное и безусловное прекращение огня минимум на 30 дней, которое должно дать основу для дипломатии.

Лидеры также обсудили энергетическую безопасность, что для Молдовы сейчас является актуальным вопросом. Президент Украины отметил, что наше государство готово обеспечить экспорт электроэнергии в Молдову во время отопительного сезона с учетом имеющихся мощностей и потребностей.

Отдельно обсуждали потенциальное влияние результатов выборов в Европе на политические процессы, европейскую интеграцию и гибридную войну России против демократических государств. Речь идет о зафиксированных попытках россиян повлиять на парламентские выборы в Молдове.

Майя Санду заверила, что Молдова не намерена отделяться от Украины в евроинтеграционном процессе, ведь "от устойчивости Украины зависит стабильность и в Молдове".

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский прибыл в Албанию для участия в саммите Европейского политического сообщества. В мероприятии участвовало более 40 мировых лидеров – более подробно об этом читайте здесь.

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