Досрочные выборы во Франции: премьер-министр сказал, когда подаст в отставку

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что подаст в отставку утром 8 июля. Впрочем, он будет выполнять свои полномочия до формирования нового кабинета.

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Об этом политик сообщил в своем обращении, которое транслировал в соцсети X (Twitter). Стоит отметить, что Атталь принял такое решение после объявления о предварительных результатах парламентских выборов во Франции, подтверждающих поражение президентского лагеря.

"Верный республиканской традиции и согласно своим принципам, завтра утром я подам заявление о моей отставке президенту республики. Я знаю, что в свете результатов этого вечера многие французы испытывают определенную неуверенность в будущем, поскольку абсолютное большинство никто не получил", – заявил Атталь.

Он добавил, что Франция переживает беспрецедентную политическую ситуацию. Также, по словам политика, для республики "сегодня вечером начинается новая эра", поскольку ее судьба "больше, чем когда-либо, будет решаться в парламенте".

Напомним, вечером, 7 июля, стало известно о том, что во Франции на парламентских выборах лидирует ультралевый "Новый народный фронт", который может получить от 180 до 215 мест. Партия пророссийской Марин Ле Пен, которой прочили победу, потерпела поражение – ее объединение занимает третье место с 25% голосов.

Отметим, что такие результаты сенсационны, поскольку последние опросы свидетельствовали, что "Национальное объединение" если и не получит абсолютного большинства, то станет партией с крупнейшим представительством в парламенте.

После первого тура досрочных парламентских выборов во Франции экзитполы также показали, что ультраправое "Национальное объединение" Марин Ле Пен может победить, но без абсолютного большинства.

После оглашения первых результатов экзитполей французы начали выходить на акции протеста против Ле Пен. Несколько тысяч демонстрантов прошли по маршам по улицам Нанта, Ренна, Лиона и Парижа.

Сама Ле Пен тогда выдала, что после победы на выборах "Национальное объединение" намерена изменить общую политику Франции по помощи Украине. Если новым премьером страны станет глава этой партии Джордан Барделла, Франция не позволит Украине применять свое оружие для ударов по территории РФ.

Также она сказала, что будет блокировать потенциальное развертывание французских войск в Украине, ранее предложенное Макроном.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале июня президент Франции Макрон объявил о роспуске Национального собрания (нижней палаты французского парламента) и назначил досрочные выборы. Это событие – большой сюрприз для страны и огромный риск для Макрона. В последний раз Нацсобрание во Франции распускалось в 1997 году, когда это сделал президент Жак Ширак.

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