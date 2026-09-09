Начнут ли депортировать украинских мужчин из Германии: что означает заявление главы МИД

Призывы отдельных должностных лиц в Германии, в частности главы МИД Йоханна Вадефуля, о возвращении граждан Украины призывного возраста на родину не означают депортацию украинских мужчин. Принудительное возвращение украинцев в Украину в настоящее время не осуществляется, а заявлений о принятии соответствующих законов или механизмов депортации после слов Вадефуля нет.

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Об этих призывах глава немецкого МИД рассказал в интервью газете Bild, сообщает Reuters. В то же время те украинцы, которые уже оформили документы и имеют законный статус, продолжают пребывать в стране на законных основаниях.

В то же время Германия прекратила автоматически предоставлять временную защиту части украинских мужчин мобилизационного возраста (от 23 до 60 лет), прибывших в страну после 31 июля 2026 года. Им необходимо документально доказать, что у них были законные основания для выезда из Украины.

Впрочем, не исключается постепенное усиление административного давления, в частности за счет обмена информацией с украинскими властями. Глава МИД считает, что мужчины призывного возраста, находящиеся в Германии, должны вернуться в Украину и присоединиться к защите своего государства.

При этом он заявил о готовности Германии помочь украинским властям определить, кто именно из военнообязанных находится на территории страны. По словам министра, немецкие власти располагают информацией о людях, проживающих в стране, в частности о тех, кто зарегистрирован по месту жительства, имеет статус резидента или получает социальную помощь.

"В конце концов, мы знаем, кто здесь живет, кто, например, получает социальные выплаты или кто здесь зарегистрирован, а кто имеет статус резидента", — сказал Вадефуль, которого цитирует Bild. В то же время из приведенных заявлений не следует, что Германия уже приняла решение о принудительном возвращении украинских мужчин или автоматической передаче Украине соответствующих персональных данных.

После начала полномасштабного вторжения России Украина ввела военное положение и всеобщую мобилизацию. Выезд за пределы страны для значительной части мужчин призывного возраста был ограничен, однако отдельные категории граждан могли пересекать границу на законных основаниях.

За годы полномасштабной войны миллионы украинцев оказались в странах Европейского Союза (ЕС). Среди них есть женщины, дети, пожилые люди, люди с инвалидностью и другие категории граждан, а также мужчины, у которых были законные основания для пребывания за границей.

"Я считаю, что с этими мужчинами можно связаться, и, возможно, они могли бы получить письма от украинского правительства, в которых сообщается, что их должны призвать", — заявил Вадефуль. Он также добавил, что Германия может предоставить необходимые Украине данные.

Вадефуль подчеркнул, что Германия не собирается отказываться от поддержки Украины. По его словам, он лично заверил президента Украины Владимира Зеленского во время своего визита в Украину в прошлом месяце, что Берлин и в дальнейшем будет помогать Киеву в обороне от российской агрессии.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Чехии предложили полностью прекратить государственные выплаты украинским беженцам, а также отменить временную защиту для украинцев. Инициатором выступил спикер нижней палаты парламента и лидер партии "Свобода и прямая демократия" (SPD) Томио Окамура.

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