'Дополнительные угрозы': Шойгу пожаловался, что 'зародыши НАТО' начали появляться в Тихоокеанском регионе. Видео

Секретарь совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу убежден, что на западе Тихоокеанского региона формируются "зародыши НАТО". По его словам, они способны создавать новые угрозы, в том числе и для страны-агрессора.

Такое заявление он сделал во время разговора с журналистами. По словам Шойгу, эти структуры имеют разную организационную форму, но из-за их существования ситуация с безопасностью в регионе постепенно ухудшается.

"Наверное, вы это замечаете, и не только вы, появление так называемых, кто-то называет их структуры малой геометрии, кто-то – малые формы. В общем, их можно называть по-разному, но это такие, я их назову, возможно, немного грубо, зародыши НАТО на Востоке. То есть постепенно здесь начинают появляться объединения, которые так или иначе продолжают свое развитие в направлении ухудшения ситуации, появляются дополнительные угрозы, в том числе и угрозы для нашей страны", – отметил Шойгу.

