'Должны служить': Мерц призвал Украину сдержать выезд молодых мужчин за границу

Немецкий канцлер Фридрих Мерц попросил президента Украины Владимира Зеленского обеспечить, чтобы молодые украинские мужчины меньше выезжали за границу. Он подчеркнул, чтобы они служили в армии.

Об этом он заявил во время итоговой пресс-конференции во время саммита в Париже, информирует телеканал n-tv. Это по словам Мерца, касается и других стран.

"Украина должна обеспечить, чтобы ее молодые мужчины могли найти достойную работу в своей стране, а не ездить в Германию, Польшу или Францию. Это то, что мы уже обсуждали вместе в Брюсселе, и я думаю, что это ожидание, которое Украина может выполнить и выполнит. Украинские мужчины не должны выезжать в ЕС, а должны служить", – сказал Мерц.

Также Мерц не исключил участия военнослужащих Бундесвера в миротворческой миссии в Украине, но при условии дислокации только в соседних странах НАТО.

"Германия сделает свой вклад в политической, финансовой, а также военной области. В какой форме мы сможем сделать это, на данный момент остается открытым вопросом, поскольку весь пакет гарантий безопасности пока не оговорен окончательно", - отметил он, добавив, что собирается направить в Бундестаг свои предложения по этому поводу, после того, как будет согласовано перемирие и "коалиция желающих" примет совместное решение.

Саммит Коалиции желающих в Париже – что известно

Напомним, что 6 января в Париже состоялась одна из крупнейших встреч "коалиции желающих" с участием 27 лидеров государств Евросоюза, НАТО, представителей Турции, Японии, Австралии, Новой Зеландии. Мероприятие началось с незначительным опозданием и длилось около трех часов, завершившись в 20:00 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZ.UA, на саммит приехали и спецпосланники Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Уиткофф заявил, что американская и украинская стороны "в значительной степени закончили работать" над протоколами по безопасности для мира в Украине, и добавил, что американский президент Дональд Трамп поддерживает достигнутые соглашения по гарантиям безопасности для Украины.

