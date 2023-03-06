'Должны следить за этим каждый день': в ЕС рассказали, есть ли данные о планах Китая передать вооружение России

На сегодняшний день у Европейского Союза нет доказательств того, что Китая планирует передавать вооружение государству-террористу России. Однако ситуация в любой момент может поменяться, поэтому в ЕС продолжают пристально следить за развитием событий.

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При этом правительство КНР якобы заявило, что не намерено предоставлять РФ оружие. Об этом на совместной пресс-конференции заявили канцлер Германии Олаф Шольц и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

По словам президента Еврокомиссии, сейчас нет никаких доказательств, что Пекин действительно собрался оказывать военную помощь Москве. При этом Урсула фон дер Ляен подчеркнула, что необходимо держать руку на пульсе и внимательно следить за этой ситуацией.

"Пока у нас нет никаких доказательств этого. Но сейчас мы должны следить за ситуацией каждый день", – сказала президент Европейской комиссии.

В то же время, отвечая на вопрос о вероятности введении санкций в отношении Китая в случае военной поддержки России, президент Еврокомиссии назвала такой сценарий гипотетическим. Она отметила, что над этим вопросом будут думать, если передача оружия России станет фактом.

При этом федеральный канцлер Германии Шольц подчеркнул, что китайское правительство заявляло, что якобы не будет предоставлять оружие стране-агрессору России. Глава немецкого правительства добавил, что этот вопрос тщательно отслеживается.

Напомним, в Соединенных Штатах призвали Китай хорошо подумать перед тем, как сделать выбор в пользу поддержки страны-агрессора России. В Вашингтоне отметили, что от этого выбора будет зависеть, в том числе, международная репутация Китая.

Ранее сообщалось, что власти Китая разозлились на Россию из-за утечки информации о переговорах по поставкам оружия. В КНР не хотели, чтобы эта информация вошла в публичное пространство.

К слову, публицист и журналист Виталий Портников заявил, что Китай поддерживает Россию в войне против Украины, поскольку использует страну-агрессора как инструмент истощения Запада. Таким образом, Пекин хочет заставить Запад отказаться от вмешательства в дела диктатуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министерство природных ресурсов Китая опубликовало новую версию карты мира. Она предлагает вернуться к использованию китайских названий восьми городов и территорий, оккупированных Российской империей в конце XIX – начале XX века.

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