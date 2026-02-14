'Должны принять это кредо': фон дер Ляйен объяснила, чему Европа должна научиться у Украины

Европа должна быть готова действовать решительно и на опережение с применением силы для собственной защиты. В этом вопросе ей стоит перенять опыт Украины.

С таким убеждением на Мюнхенской конференции по безопасности выступила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она также подчеркнула потребность в новой европейской стратегии безопасности, которая должна гарантировать способность Европы защищать свою территорию, экономику, демократию и образ жизни при любых условиях.

Пример Украины вдохновляет

"Как говорят в Украине: "меняйся или умри". Мы тоже должны принять это кредо. Мы должны разрушить жесткую стену между гражданским и оборонным секторами. Европа является мощным центром производства автомобилей, аэрокосмической техники и тяжелой техники. Мы не должны рассматривать эти отрасли как чисто коммерческие, а как основу цепи создания стоимости в оборонной сфере", – подчеркнула политик.

Еще одним выводом из боевых действий в Украине, по ее словам, является необходимость активного развития технологий двойного назначения – в частности искусственного интеллекта, кибербезопасности, беспилотников и космических разработок. Такой подход позволяет быстрее устранять пробелы в оборонных возможностях, ведь именно дроны, которые наносят около 80% боевых потерь обеих сторон, стали показательным примером важности инноваций и наращивания производства.

В этом контексте фон дер Ляйен также упомянула о создании Офиса оборонных инноваций ЕС в Киеве, который "сочетает европейский масштаб с украинской скоростью и изобретательностью".

"И с таким подходом мы можем быстро закрыть пробелы в наших возможностях. Некоторые спрашивают, можем ли мы себе это позволить. Я говорю: мы не можем позволить себе этого не делать", – сказала глава Еврокомиссии.

Она обратила внимание на медлительность принятия решений в Европе и отметила, что ЕС следует шире применять механизм квалифицированного большинства вместо единодушия, чтобы предотвратить блокирование отдельными странами важных решений.

Напомним, ранее фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз намерен создать новую стратегию европейской безопасности и обороны. Документ будут готовить в течение первого полугодия текущего года, а к его разработке будут привлекать Украину.

