'Украина тесно связана с нами': ЕС планирует разработать новую стратегию европейской безопасности и обороны

В Евросоюзе намерены создать новую стратегию европейской безопасности и обороны. Документ будут готовить в течение первого полугодия текущего года. Более того, к разработке документа будут привлекать Украину.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, именно "Украина тесно связана с работой еврокомиссаров в сфере безопасности и обороны".

Заявление прозвучало после встречи Коллегии еврокомиссаров в Лимассоле, Кипр. Напомним, что с 1 января 2026 года именно Кипр начал свое полугодовое председательство в Совете Евросоюза, переняв эстафету от Дании. По словам президента ЕК, во время председательства Кипра ЕС "будет работать над новой европейской стратегией безопасности".

Сильная позиция Украины

Фон дер Ляйен отметила, что пока продолжаются мирные переговоры, страна-агрессор Россия продолжает жестокие обстрелы, и что именно сейчас время сохранить сильную и устойчивую поддержку Украины.

"Таким образом, мы можем поставить Украину в сильную позицию – на поле боя и за столом переговоров", – отметила президент Еврокомиссии.

Вступление в ЕС

"В то же время мы работаем с Соединенными Штатами и другими партнерами над составляющей процветания в будущем мирном соглашении, над вопросами восстановления", – отметила Урсула фон дер Ляйен, подчеркнув роль вступления Украины в ЕС в вопросе гарантий безопасности.

Отдельно президент ЕК напомнила, что потребности Украины остаются "огромными". Так или иначе, Евросоюз уже создал инструменты, чтобы обеспечить быстрый перевод средств в Украину в случае выполнения соответствующих условий.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия является европейской страной и в долгосрочной перспективе Евросоюзу придется восстановить баланс в отношениях со страной-агрессором. По словам канцлера, эти тезисы он считает универсальными для всей страны, а не привязанными к региону выступления.

