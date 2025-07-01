'Должны объяснить': в Еврокомиссии сказали, что не так с венгерским 'референдумом' о вступлении Украины в ЕС

Национальные консультации, проведенные в Венгрии правительством Виктора Орбана по вступлению Украины в Евросоюз, не являются обязательными к учету, хотя Еврокомиссия приняла их во внимание. Украинское государство проводит реформы в самых тяжелых обстоятельствах и соответствует критериям для открытия первого кластера переговоров о вступлении в ЕС.

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Об этом во вторник, 1 июля, заявил представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье на брифинге в Брюсселе. По его словам, сейчас Будапешт должен объяснить, что планирует делать дальше с результатами "референдума".

"Наша позиция очень четкая. Мы принимаем во внимание результаты этих национальных консультаций. Венгерское правительство назначило и организовало эти необязательные к исполнению консультации. Как вы знаете, национальные консультации являются делом власти отдельной страны, так что сейчас Венгрия и венгерское правительство должны объяснить, что они планируют делать с ними дальше", – сказал представитель.

Он добавил, что позиция Еврокомиссии остается четкой – Украина "показывает результаты в реформах при самых тяжелых обстоятельствах, которые только можно представить" и соответствует критериям, чтобы открыть первый кластер переговоров о вступлении в ЕС "Основы".

"Также мы положительно оценили план Украины на пути вступления относительно национальных меньшинств, который соответствует беспокойству ее соседей", – рассказал представитель Еврокомиссии.

Гийом Мерсье добавил: Еврокомиссия всегда придерживается подхода, по которому оцениваются реальные достижения кандидатов на вступление, и сейчас "отсутствуют какие-либо объективные причины выступать против первого кластера.

Когда страну-кандидата задерживают без объективных на то причин, весь процесс расширения Евросоюза теряет доверие, сказал спикер.

Он также выразил надежду, что первый кластер переговоров с Украиной будет открыт "очень скоро".

Как сообщал OBOZ.UA, 26 июня саммит ЕС не смог принять совместное заявление в поддержку Украины из-за позиции Венгрии. В документе говорилось о призыве к немедленному прекращению огня со стороны РФ, новых санкциях, 30,6 млрд евро помощи Украине и одобрении прогресса Украины на пути к вступлению в Евросоюз.

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что по результатам "национальных консультаций" Voks-2025, проведенных в стране, 95% венгров якобы против вступления Украины в ЕС. По его словам, евроинтеграция Украины якобы "приведет войну" на венгерскую территорию.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен со своей стороны заявила, что Украина выполнила свои обязательства и заслуживает на движение к вступлению в ЕС. Поэтому теперь слово именно за Европейским Союзом, поскольку процесс вступления базируется на заслугах.

Руководитель МИД Украины Андрей Сибига ранее заявил, что блокирование вступления государства в ЕС одной страной неприемлемо. По его словам, Киев уже выполнил все требования для открытия первого кластера переговоров о вступлении.

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