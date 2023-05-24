'Должны быть на другой стороне истории': Зеленский предупредил иранцев об изоляции из-за поддержки РФ оружием

Лидер украинской нации Владимир Зеленский обратился к жителям Ирана – одной из самых подсанкционных стран мира – из-за поставок Тегераном оружия в Москву. Он убежден, что иранский народ способен вынудить диктаторский режим своего государства изменить позицию и перейти на светлую сторону истории в этой войне против Украины.

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С такими словами глава государства выступил в своем традиционном обращении, которое транслировала пресс-служба его Офиса. С начала полномасштабных военных действий Силы обороны сбили около 900 дронов иранского производства, нацеленные на дома мирных жителей, на объекты гражданской инфраструктуры Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Сбиваем большинство беспилотников. Но сегодня, учитывая, что такие удары продолжаются постоянно, хотел бы обратиться непосредственно к народу Ирана. Ко всем – к обществу, к иранским улемам, каждой иранской семье, тем людям, которые способны влиять на государственные решения в Иране. Простой вопрос: а зачем вам быть соучастниками российского террора? Почему вы на стороне государства-зла?", – сказал политик.

Зеленский подчеркнул, что весь мир наблюдает за поведением Ирана, отрицать свое соучастие в массовом терроре страны, которая ничем не насолила Тегерану, невозможно. При этом сам иранский народ не имеет с этого никакой пользы, никаких дивидендов.

"Когда иранский дрон убивает беременную украинскую девушку вместе с ее мужем у них дома, то зачем это вам, матери и родители в Иране? Когда ваш "Шахед" бьет по общежитию с нашими студентами, люди гибнут, начинается пожар, на место прибывают спасатели, и через несколько минут бьет второй "Шахед", унося жизнь уже тех, кто спасал жизнь других… Для чего такие циничные убийства Ирана? Руками России, но вашим оружием", – указал гарант.

Президент добавил, что для Кремля мишенью является абсолютно все, что находится на территории Украины. Захватническая армия не остановится ни перед уничтожением школ, ни перед взрывом памятников архитектуры, ни перед бомбежкой религиозных сооружений.

"Люди Ирана! Россия бьет по всему, не разбирая. Артиллерией и минометами, ракетами и дронами – тем, что у нее есть, и тем, что от вашего имени России дают. Россия начала эту войну ради порабощения. Это война колонизатора против соседней нации. Россия даже ворует людей – наших детей! Тысячи и тысячи… Только абсолютное зло может воровать детей другого народа. И, идя против украинцев, российские оккупанты уничтожают все другие национальные сообщества, которые веками живут на земле Украины", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, этому существуют реальные факты сожжения российскими войсками сел греков-христиан и системных репрессий против крымско-татарского народа, который исконно придерживается мусульманских верований. Попытка иранцев восстать против кровавого содействия своей власти Москве могло бы дать им шанс на жизнь в лучших условиях, без многочисленных санкций Запада, но пока все усугубляется.

"Ваши "Шахеды", каждую ночь терроризирующие Украину, означают лишь то, что людей Ирана толкают еще глубже и глубже на темную сторону истории", – подытожил украинский лидер.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что западные аналитики предупредили, что Россия и Иран продолжают усилия по укреплению военно-экономического сотрудничества. Москва, скорее всего, продолжит реализацию программ с целью обеспечения постоянной материальной поддержки Тегераном войны против Украины.

Еще раньше представители иранского минобороны оценили эффективность оружия собственного производства, которая якобы стала понятна всему миру. Очевидно, они подразумевали дроны-камикадзе, которые были использованы для обстрела мирного населения Украины российскими захватчиками.

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