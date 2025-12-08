"Должна стать результативной": у Путина сделали заявление о следующей встрече с Трампом

До конца года встречи президента США Дональда Трампа с кремлевским диктатором Владимиром Путиным не будет. Она должна быть "результативной", для чего потребуется время на подготовку.

Видео дня

С соответствующим заявлением 8 декабря в эфире российского пропагандистского телеканала выступил пресс-секретарь главаря РФ Дмитрий Песков. Когда у него спросили о возможности новых личных переговоров лидеров, чиновник ответил: "Пока об этом речи не идет".

"Встреча должна быть подготовлена, и она должна стать результативной", – добавил пресс-секретарь.

Для этого, по его словам, "нужно провести работу на экспертном уровне", и эта работа "сейчас и ведется".

Песков отметил, что Москве важно понять, как прошли переговоры американской и украинской делегаций во Флориде. От этого будет зависеть дальнейший ход переговоров.

"Посмотрим, пока мы не знаем, чем завершились переговоры с украинцами у американцев во Флориде. Когда узнаем, тогда и будет понятно, куда двигаться дальше", – сказал представитель Кремля.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее Дмитрий Песков выступил с аналогичными заявлениями: он сказал, что Владимир Путин проведет заседание совета по стратегическому развитию, потому что Кремль будет ориентироваться на итоги диалога Вашингтона и Киева. Также россиянин признал, что нынешний подход американцев РФ "импонирует".

– Посланник президента США Кит Келлог заявлял, что в вопросе мирного урегулирования остаются две нерешенных проблемы: принадлежности Запорожской АЭС и территорий Донбасса.

– 5 декабря Песков озвучил настоящую позицию России: страна-агрессор продолжит войну против Украины, если достижение ее политических целей мирным путем окажется невозможным.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!