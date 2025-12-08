В Кремле сделали новое заявление об обсуждении мирного плана для Украины и перспективах отношений с США. Представители РФ утверждают, что следует оценить итоги работы США после встречи кремлевского диктатора Владимира Путина со спецпосланцами американского лидера Дональда Трампа.

В Москве также высказали мнение о необходимости вести урегулирование войны "в тишине" и возможности восстановления отношений с Вашингтоном. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он заявил, что Кремлю важно понять, чем закончились переговоры США с Украиной после встречи Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

"Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию. Кремлю сейчас важно понять, каковы итоги работы США с Украиной после встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером", – заявил Песков.

Он также отметил, что "стороны урегулирования конфликта" в Украине начинают понимать: работать нужно незаметно, "в тишине".

Кроме того, пресс-секретарь Путина добавил, что нынешний подход американцев РФ "импонирует", хотя опасения относительно возможного изменения национальной стратегии США при следующих администрациях остаются. Также Кремль видит перспективу "реставрации" отношений с США при устранении существующих "раздражителей".

Еще пресс-секретарь прокомментировал закупки нефти Индией, заявив, что государство покупает топливо там, где выгодно, и вопрос продолжения закупок у России сейчас "в процессе".

Ранее OBOZ.UA писал, что накануне появились новые подробности о переговорах США и Украины о мирном соглашении. Сложные вопросы стороны якобы обсуждали в "конструктивной атмосфере".

Между тем, по данным Bloomberg, лидеры ЕС уговаривают Зеленского не сдавать России Донбасс: вывод украинских войск из неоккупированной части Донецкой области остается одним из ключевых требований РФ – наравне с запретом для Украины вступления в НАТО и попытками ограничить численность украинского войска и "разрешенные" нашей армии вооружения.

