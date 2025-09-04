"Долгосрочная угроза": Рютте призвал союзников не быть наивными в отношении России

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал европейцев не быть наивными в отношении России. Он предостерег, что угроза со стороны Москвы является долгосрочной.

Такое заявление Рютте сделал в четверг, 4 сентября, выступая на Пражском оборонном саммите Международного института стратегических исследований.

"Обращаюсь ко всем, кто это смотрит, пожалуйста, мужчины и женщины, граждане Чехии и внутри Европы, Канады и США, не будем наивны о России. Мы знаем, что пытается сделать Путин и доказательства этого уже есть в Украине. И боюсь, что это долгосрочная угроза", – сказал генсек НАТО.

Он также заявил, что РФ не имеет права решать, можно ли отправлять западные войска в Украину в рамках любого мирного соглашения.

"Почему нас интересует, что Россия думает об Украине?" – спросил Рютте у присутствующих на Пражском оборонном саммите IISS, когда его спросили о том, что Путин исключает любые западные войска на территории Украины.

Рютте подчеркнул, что Украина является суверенной страной.

"Россия не будет решать, что будет решать Украина. Финляндия не просила у России одобрения на вступление в НАТО. Мы суверенные государства, и если Украина хочет, чтобы силы безопасности поддерживали мир, это их дело", – заявил генсек.