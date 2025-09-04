Европа обеспокоена подготовкой России к новому наступлению в Украине: в Bloomberg раскрыли, о чем говорят в Париже

Лидеры стран Европы обеспокоены тем, что РФ готовит новое наступление на Украину, в то время как они обсуждают гарантии безопасности для Киева с президентом Владимиром Зеленским. Европейцы, вероятно, захотят подтолкнуть США к ужесточению санкций против России.

Изнурительная летняя наступательная кампания Москвы пока не привела к значительным успехам, однако страна-агрессор усилила воздушные атаки, а июль стал самым смертоносным месяцем для мирного населения Украины с мая 2022 года. Об этом говорится в статье Bloomberg, опубликованной 4 сентября.

Переговоры зашли в тупик

Как отмечают журналисты, европейские лидеры все больше обеспокоены подготовкой нового наступления РФ на Украину, в то время как они проводят встречу с Зеленским для обсуждения гарантий безопасности.

По словам анонимных источников Bloomberg, на прошлой неделе на заседании Совета Безопасности в Тулоне чиновники Германии и Франции обсуждали сосредоточение войск РФ возле Покровска.

Высокопоставленный европейский дипломат сообщил журналистам, что динамика дипломатических усилий, наблюдавшаяся в начале прошлого месяца, ослабла, а переговоры зашли в тупик, поскольку Россия готовится к дальнейшей атаке на территорию Украины.

Изнурительная летняя наступательная кампания России пока не принесла Кремлю значительных территориальных приобретений. ВС РФ продвигались медленно, захватив за май-август 2033 кв. км, что составляет 0,3% от общей площади Украины.

Зеленский заявил, что Россия перебросила 100 тысяч солдат на линию фронта за пределы Покровска, который оккупанты безуспешно пытаются окружить уже больше года.

В случае захвата Покровска у россиян будет открыт путь к наступлению на гораздо более крупные города – Краматорск и Славянск.

Россия также усилила авиаудары на фоне мирных усилий Трампа. Июль стал самым смертоносным месяцем для мирного населения Украины с мая 2022 года: по данным ООН, 589 человек погибли и 1152 получили ранения.

Вследствие последней атаки России на Киев 28 августа погибло по меньшей мере 25 человек.

Европейцы добиваются ужесточения санкций США

По словам источников, встреча Коалиции желающих в Париже направлена ​​на завершение переговоров на европейском уровне о гарантиях безопасности для послевоенной Украины.

По словам источников, европейцы, вероятно, захотят выдвинуть конкретные обязательства относительно вклада США в эти гарантии и подтолкнуть Вашингтон к ужесточению санкций против России, поскольку Путин не проявляет никаких признаков желания встретиться с Зеленским в ближайшее время.

Во Франции хотят, чтобы встреча дала понять, что Европа выполнила свой долг по поддержке Украины, и теперь президент США Дональд Трамп должен реализовать свою угрозу усилить давление на Кремль.

Президент Эммануэль Макрон заявил в среду на встрече с Зеленским в Париже, что Европа готова предоставить Киеву гарантии безопасности.

Несмотря на недавние мирные усилия Трампа, включая встречу с Путиным на Аляске, Москва не продемонстрировала готовности к прекращению огня.

Хотя президент США пригрозил санкциями, чтобы оказать давление на Россию, он пока воздержался от их введения, напоминает Bloomberg.

"Самая важная" гарантия безопасности

Тем временем европейцы взяли на себя инициативу в обсуждении потенциальных гарантий безопасности для Украины. Это может включать отправку военных в Украину после окончания боев, что по-прежнему вызывает разногласия у многих в Европе.

Трамп исключил возможность отправки американских войск, но заявил, что США могут оказать поддержку с воздуха и разведкой.

В отсутствие каких-либо признаков того, что РФ планирует прекратить войну в ближайшее время, Зеленский и его союзники работают над укреплением армии Украины – инициатива, которую канцлер Германии Фридрих Мерц назвал "самой важной гарантией безопасности, которую мы можем дать".

Мерц заявил, что на любые вопросы об иностранных войсках в Украине нельзя будет ответить до достижения режима прекращения огня. Он подчеркнул, что задача укрепления украинской армии должна продолжаться на протяжении всех мирных переговоров с Россией.

"Украина должна быть в состоянии защитить себя в долгосрочной перспективе, и мы хотим помочь ей сделать это как сейчас, так и в будущем", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 сентября в Париже стартовал новый саммит Коалиции желающих с участием Зеленского. В мероприятии принимают участие представители 38 стран, в том числе спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.

