Долгие каникулы недопустимы, ВР должна срочно рассмотреть вопросы обороны, бюджета и запрета московской церкви, – Геращенко

В условиях военного положения долгие парламентские каникулы недопустимы и ряд законопроектов, которые, в частности, подготовила фракция "Европейская Солидарность", нужно принимать уже в августе.

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Об этом сообщила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко на брифинге.

"Европейская Солидарность" считает, что в условиях военного положения и когда обостряется ситуация на фронте, особенно в Донецком и Запорожском направлениях, недопустимы долгие парламентские каникулы", – подчеркнула она.

По словам депутата, нужно работать над четырьмя ключевыми вызовами, которые сегодня стоят перед страной: безопасность и усиление ВСУ, катастрофическая ситуация в экономике, фортификации и церковь.

Геращенко сообщила, что "Европейская Солидарность" разработала ряд законопроектов, направленных на решение этих проблем.

"Мы призываем коллег из всех парламентских фракций присоединиться к их подписанию. Мы откроем их в электронной системе", – сказала она.

"Первый законопроект по дополнительным мерам по защите прав военнослужащих и мотивации. Это ненормально, когда у нас происходит дискредитация мобилизации, когда только пытаются показать, что это происходит силой. Очевидно, мобилизация должна идти по мотивации", – отметила Геращенко.

"Мы гордимся тем, что наша команда приложила максимум усилий, чтобы увеличили отпуска военнослужащим до месяца – это мотивация. Но военные спрашивают о возможности увольнения с военной службы. Кстати, это же власть обещала, что до конца лета будет разработан соответствующий законопроект, зарегистрирован, и ничего подобного нет", – отметила депутат.

Сопредседатель "Евросолидарности" сообщила, что во фракции был разработан законопроект, где зафиксирована возможность увольнения с военной службы после 36 месяцев, из которых половину – 18 месяцев военнослужащий провел непосредственно на первой линии, на фронте.

"Вторая позиция этого законопроекта - это гарантии для военнослужащих, если ты добровольно был принят на военную службу по контракту, то ты имеешь право быть в этой воинской части и подразделении, куда ты подавался, а перевод таких военнослужащих только с их согласия", - добавила депутат.

Геращенко отметила важность вопроса гарантий военнообязанных, подпадающих под бронирование. "Мы знаем сегодня все силовые структуры, ДБР, прокуроры, полиция, у них 100% бронь. Очень часто вместо того, чтобы заниматься своими обязанностями, играют в политические игрища, преследуя оппозицию, активистов, следя за журналистами. Это ненормально. Поэтому наша позиция, что 50% только должны быть здесь брони в силовых структурах, равно как это сегодня в государственном секторе", – подчеркнула депутат.

При этом она отметила, что при решении вопроса бронирования не могут быть мобилизованы работники военно-промышленного комплекса, а сотрудники ТЦК, правоохранительных и судебных органов не могут применять к таким военнообязанным принуждениям.

"Речь идет именно о броне для ВПК и для экономики. Потому что из экономики вымываются сегодня очень многие и это ударит по обеспечению армии", – добавила Геращенко.

Также Геращенко отметила, что ключевым остается вопрос борьбы с коррупцией.

"Когда уже наши партнеры нам говорят, что без реальной, а не фасадной борьбы с коррупцией, не может развиваться демократическая Украина. Когда общество говорит, что сегодня есть огромный запрос на справедливость и на борьбу с коррупцией. И только власть этого не замечает – это ненормально", – отметила она.

Геращенко подчеркнула: очень важно, чтобы эти законопроекты сопровождались реальной борьбой с коррупцией.

"А это вычистка из всех государственных институций, причастных к этой коррупции. Это прозрачность работы всех государственных институций. Власти должны осознать, что эта ставка на своих должна закончиться. Мы должны перейти к профессионализму, которого так не хватает нынешнему правительству", – сказала она.

"Мы считаем, что все это нужно принимать в зале не в сентябре, не ждать осени, а сейчас в августе. И готовы к такой работе", – подчеркнула сопредседатель фракции.