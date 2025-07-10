Договорились усилить меры против военной экономики РФ: заявление лидеров "коалиции желающих" по итогам встречи в Риме

10 июля состоялся широкий формат встречи "коалиции желающих", в которой приняли участие 32 участника. Впервые к заседанию присоединились представители США. На заседании обсудили вопросы усиления поддержки Украины и дальнейшего давления на Россию ради достижения длительного и справедливого мира.

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О результатах встречи сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Среди участников – лидеры и представители государств, а также правительств и международных организаций. Члены коалиции собрались в Лондоне, Риме и в режиме онлайн. Они также приветствовали участие специального представителя США по вопросам Украины Кита Келлога и сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя.

Премьер-министр Джорджа Мелони провела Конференцию по вопросам восстановления Украины в Риме, с которой президент Зеленский и другие лидеры присоединились к заседанию коалиции. Они в очередной раз подчеркнули, что российский диктатор Владимир Путин совершил неспровоцированное и незаконное вторжение в Украину, что является грубым нарушением Устава ООН и угрозой их интересам безопасности, подчеркнув свою непоколебимую приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины.

Участники встречи также высоко оценили искреннюю поддержку Зеленским усилий США, направленных на достижение мира. Прошло четыре месяца с тех пор, как Украина согласилась на полное и безусловное прекращение огня, но Россия лишь усилила атаки на гражданское население Украины, в результате которых погибло более 700 человек и по меньшей мере 3500 получили ранения. Лидеры призвали Россию прекратить атаки на украинцев и взять на себя обязательства по полному и безусловному прекращению огня с целью достижения справедливого и длительного урегулирования.

Члены "коалиции желающих" поддержали дальнейшие мирные переговоры между Украиной и Россией, высоко оценив усилия Дональда Трампа по началу мирного процесса при поддержке США и других близких партнеров. Это должно способствовать прогрессу в проведении встречи лидеров.

Кроме этого, по результатам встречи было согласовано усилить меры против военной экономики РФ, разработать дальнейшие ограничительные меры в координации со всеми соответствующими участниками против энергетического и финансового секторов России, включая российский экспорт нефти и газа, теневой флот и поставки из третьих стран, используемые российской военной машиной.

В очередной раз было отмечено, что сильные Вооруженные силы Украины – основная гарантия суверенитета и безопасности страны. Следовательно, лидеры договорились, что, пока продолжается агрессия РФ, эта группа будет предоставлять приоритет обеспечению Украины военной и финансовой поддержкой, необходимой для ее обороны в текущей борьбе. Также они подтвердили договоренность о предоставлении Украине военной поддержки на сумму не менее 40 млрд евро в 2025 году, что соответствует обязательствам, взятым на себя Альянсом НАТО в 2024 году. Работа будет происходить через Контактную группу по вопросам обороны Украины, Инициативу НАТО по безопасности помощи и обучения для Украины (NSATU) и "коалиции возможностей", чтобы ускорить поддержку будущих ВСУ.

Одним из основных приоритетов поддержки определили укрепление интегрированных возможностей Украины в области противовоздушной обороны. Лидеры договорились о дальнейшей поддержке для сдерживания массированных атак российских дронов и увеличение финансирования производства перехватчиков дронов.

Также важным остается долгосрочная безопасность Украины, развитие ее возможностей сдерживать и защищаться от будущих нападений со стороны РФ.

Кроме этого, лидеры приветствовали разработку проработанных оперативных планов по развертыванию сил сдерживания – "Многонациональные силы – Украина" – после прекращения боевых действий, а также по обеспечению безопасности воздушного и морского пространства Украины и восстановлению ее ВСУ. Они отметили создание оперативного штаба под руководством Великобритании и Франции для поддержки плановой деятельности, обязательства партнеров по вкладу в силы, а также готовность Украины пригласить такие силы и заключить соглашения со странами-участницами, где это необходимо.

Отдельно была отмечена важность обеспечения финансовой и экономической поддержки Украины. Участники коалиции договорились разработать коллективный план бюджетной поддержки Украины в 2026 году, признав, что свободное и безопасное судоходство в Черном море укрепит экономику Украины и восстановит продовольственную безопасность. Участники также подтвердили свою готовность поддерживать усилия по разминированию Черного моря.

В "коалиции желающих" будут и в дальнейшем изучать все законные пути для обеспечения того, чтобы Россия заплатила за ущерб, который она нанесла Украине, включая рассмотрение дальнейших вариантов использования доходов от замороженных суверенных активов России.

Как сообщал OBOZ.UA, Италия, которая ранее пообещала заниматься восстановлением культурного наследия Одессы, намерена расширить свои действия по восстановлению Украины. В частности, эта европейская страна возьмет патронат над общим восстановлением Одессы.

Основной темой международной Конференции по вопросам восстановления Украины, которая открылась в Риме (Италия) 10 июля, являются инвестиции в защиту нашей страны. Особенно – в развитие и производство БПЛА.

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